Immobilien-Marketing-Video-Generator für beeindruckende Listings

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Immobilienvideos mit AI-Avataren, um mehr Käufer zu erreichen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, fesselndes Immobilienvideo vor, das potenziellen Käufern ein erstklassiges Anwesen mit hellen, einladenden Bildern und einer warmen, freundlichen Stimme präsentiert, die mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, um beeindruckende Immobilienvideos zu kreieren, die wirklich herausstechen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Bereit, Ihre virtuellen Besichtigungen zu revolutionieren? Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Social-Media-Video, das engagierte Follower mit schnellem Schnitt, mitreißender Hintergrundmusik und einer klaren, enthusiastischen Erzählung anspricht, die von einem HeyGen AI-Avatar geliefert wird und wichtige Immobilienmerkmale hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Helfen Sie Erstverkäufern, den Markt mit einem prägnanten 30-sekündigen Erklärvideo zu verstehen, das saubere, professionelle Grafiken und einen beruhigenden, autoritativen Ton verwendet. Dieses Video, erstellt mit den anpassbaren Vorlagen & Szenen von HeyGen, wird Vertrauen schaffen und wertvolle Einblicke bieten.
Beispiel-Prompt 3
Nutzen Sie die Kraft des Videomarketings, um Gewerbeimmobilien in einem anspruchsvollen 90-sekündigen Format zu präsentieren, das sich an lokale Geschäftsinhaber richtet, die an Investitionsmöglichkeiten interessiert sind. Dieses informative Stück, effizient erstellt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion, wird selbstbewusste, überzeugende Bilder und eine fesselnde Erzählung von einem professionellen Immobilienvideomacher enthalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Immobilien-Marketing-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Immobilienvideos mit unserem AI-gestützten Immobilienvideomacher, der darauf ausgelegt ist, potenzielle Käufer zu fesseln und Ihre Listings zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, die sich perfekt eignen, um schnell und effizient ansprechende Immobilienvideos zu erstellen.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Immobilienbilder hoch
Laden Sie mühelos Ihre hochwertigen Immobilienfotos und -videos in Ihre Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hoch, um jedes Detail Ihres Listings zu präsentieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Erzählungen
Verbessern Sie Ihre Immobilienvideos, indem Sie unsere fortschrittliche Sprachgenerierungsfunktion nutzen, um Ihren Zuschauern ein professionelles und ansprechendes Audioerlebnis zu bieten.
4
Step 4
Branding anwenden und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Immobilien-Marketing-Video, indem Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um sicherzustellen, dass die Identität Ihrer Agentur vor dem Export für soziale Medien prominent ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Testimonial-Videos

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie mühelos überzeugende Kundenreferenzen erstellen, die erfolgreiche Immobilientransaktionen und zufriedene Kunden hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung beeindruckender Immobilienvideos?

HeyGen, ein AI-Video-Generator für Immobilienlistings, nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um Maklern zu helfen, beeindruckende Immobilienvideos effizient zu erstellen und Videomarketing für alle zugänglich zu machen.

Kann ich mit HeyGen gebrandete Immobilienvideos erstellen?

Absolut. HeyGen unterstützt anpassbares Branding, sodass Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Immobilienvideos integrieren können, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für soziale Medien und virtuelle Besichtigungen zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Immobilien-Marketing-Video-Generator?

HeyGen ist ein effektiver Immobilien-Marketing-Video-Generator, da er AI-gestützt ist und es Nutzern ermöglicht, einfach hochwertige Immobilienvideos zu produzieren, einschließlich Erklärvideos und Immobilienrundgänge, mit Funktionen wie Sprachgenerierung und Text-zu-Sprache.

Wie kann ich meine Immobilienvideos mit den Bearbeitungsfunktionen von HeyGen verbessern?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen, einschließlich einer Medienbibliothek für Stock-Inhalte, Untertitel-/Caption-Generierung und die Möglichkeit, Fotos hochzuladen und nahtlos zu integrieren, sodass Sie ansprechende und informative Immobilienvideos erstellen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo