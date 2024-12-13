Real Time Update Video Maker: Erstellen Sie schnell dynamische Inhalte

Verwandeln Sie Text sofort in dynamische Echtzeit-Update-Videos mit unseren KI-gestützten Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das die neuesten Softwarefunktionen für Technikbegeisterte und Produktmanager präsentiert. Verwenden Sie dabei einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer professionellen, klaren Stimme. Dieses Video sollte hervorheben, wie die "Real Time Update Video Maker"-Funktion von HeyGen den Erstellungsprozess durch die Nutzung von "Text-zu-Video aus Skript" vereinfacht, um Inhalte schnell und präzise zu generieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmens-Teams und HR-Abteilungen, das sich auf eine neue Unternehmensrichtlinie konzentriert. Verwenden Sie einen ansprechenden und informativen visuellen Stil mit Bildschirmtexten für die wichtigsten Erkenntnisse. Die Erzählung sollte die Vorteile der "Echtzeit-Zusammenarbeit"-Funktion für Teamprojekte betonen und wie die "Untertitel/Beschriftungen" von HeyGen für Zugänglichkeit und Klarheit bei allen Zuschauern sorgen, um komplexe Informationen verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 2-minütiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute und Kleinunternehmer richtet und die Effizienz bei der Erstellung von "professionellen Videos" für Online-Kampagnen demonstriert. Der visuelle Stil sollte hochwertig und lebendig sein, ergänzt durch einen mitreißenden, motivierenden Soundtrack, und die Leistungsfähigkeit der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" von HeyGen verdeutlichen, um Inhalte zu bereichern und die "Voiceover-Generierung" zu nutzen, um schnell polierte Präsentationen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine energiegeladene 45-sekündige Social-Media-Anzeige für digitale Vermarkter und individuelle Content-Ersteller, die ein bevorstehendes Event oder Produkt-Launch bewirbt. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit auffälligen Grafiken und einem aufregenden Audiotrack. Dieser kurze Clip muss effektiv die "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" von HeyGen nutzen, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und diverse "Vorlagen & Szenen" präsentieren, um mühelos wirkungsvolle "Social-Media-Videos" zu erstellen, die das Engagement steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Real-Time Update Video Maker

Erstellen Sie schnell und mühelos dynamische Videos mit sofortigen Vorschaufunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte immer frisch und perfekt für jede Plattform sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen wählen, um Ihren Erstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie Ihre Medien, Texte und andere Elemente einfach hoch oder ziehen Sie sie per Drag & Drop, um Echtzeit-Updates auf Ihrer Leinwand mit Unterstützung der Medienbibliothek zu sehen.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit KI-Voice
Erstellen Sie überzeugende Voiceovers mit KI-gestützter Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell ist, mit sofortiger Vorschau.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in 4K-Auflösung oder veröffentlichen Sie es direkt auf sozialen Plattformen mit optimierter Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Aktuelle Schulungs- und Onboarding-Materialien

Halten Sie Ihre Schulungs- und Onboarding-Materialien aktuell und ansprechend, indem Sie Videos mit den neuesten Informationen und Richtlinien einfach aktualisieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung durch KI-Automatisierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Automatisierung, um Text in professionelle Videos mit anpassbaren KI-Avataren zu verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess, sodass Benutzer effizient hochwertige Inhalte generieren können, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche technischen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

Der Online-Videoeditor von HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie eine mehrschichtige Zeitleiste, die präzise Kontrolle über Ihre Inhalte ermöglicht. Sie können Videos für verschiedene Plattformen einfach anpassen, automatische Untertitel generieren, Hintergründe entfernen und Ihre finalen Kreationen in bis zu 4K-Auflösung exportieren.

Können mehrere Benutzer in Echtzeit im HeyGen Video Maker zusammenarbeiten?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Produktivität von Teams und die Echtzeit-Zusammenarbeit zu fördern. Unser Online-Video-Maker unterstützt mehrere Benutzer, die gleichzeitig an Projekten arbeiten, und optimiert so den Videoerstellungs-Workflow für Teams und Content-Ersteller.

Welche Export- und Veröffentlichungskapazitäten bietet HeyGen für erstellte Videos?

HeyGen bietet robuste Möglichkeiten zum Exportieren und Veröffentlichen Ihrer Videos. Sie können Videos einfach auf optimale Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen und direkt in sozialen Medien veröffentlichen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte Ihr Publikum effektiv über verschiedene Kanäle erreichen.

