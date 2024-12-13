Immobilien-Rundgang-Videoersteller: KI-Immobilientouren

Verwandeln Sie Fotos mühelos in professionelle Immobilienvideos mit unserer KI-gestützten Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, ohne dass Filmen erforderlich ist.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Immobilienprofis, das zeigt, wie HeyGens KI-gestützte Videoerstellung Fotos mühelos in beeindruckende Rundgänge verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, begleitet von einer professionellen, aber beruhigenden KI-Stimme, die die Eigenschaften und Vorteile der Immobilie für potenzielle Käufer hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 1-Minuten-30-Sekunden-Video für Immobilienmakler, die Effizienz suchen, und demonstrieren Sie, wie 'Kein Filmen erforderlich' die Immobilienwerbung durch automatisierte Videogenerierung vereinfacht. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit verschiedenen Immobilientypen, einem lebhaften Hintergrundtrack und klaren Untertiteln, um Benutzer durch den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Anzeigen zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Marketingvideo für Immobilienvermarkter und -agenturen, das HeyGen als führende KI-Software zur Umwandlung von Fotos in Videos für Immobilien darstellt, die für soziale Medien optimierte Inhalte generiert. Dieses Video sollte eine schnelle, visuell ansprechende Montage von Immobilien-Highlights zeigen, erzählt von einem modernen und freundlichen KI-Avatar, der die Einfachheit und Effektivität der Plattform erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 2-Minuten-Werbevideo für Luxusimmobilienmakler und -entwickler, das die Erstellung professioneller Video-Rundgänge mit benutzerdefinierten Branding-Optionen betont. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant sein, mit sanften Übergängen zwischen hochwertigen Immobilienaufnahmen, ergänzt durch eine überzeugende Erzählung, die direkt aus einem Text-zu-Video-Skript generiert wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Rundgang-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Immobilienfotos mühelos in professionelle Rundgang-Videos mit KI-gestützter Technologie, die für Immobilienprofis entwickelt wurde.

1
Step 1
Immobilienfotos hochladen
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer Immobilienfotos auf unsere Plattform. Unsere KI-gestützte Videoerstellungstechnologie strukturiert Ihre Eingaben automatisch, um Fotos in Rundgänge zu verwandeln.
2
Step 2
KI-Sprachkommentar hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video mit einem ansprechenden Skript. Unsere fortschrittliche Sprachkommentargenerierung bietet einen realistischen KI-Sprachkommentar, der Ihre Präsentation klar und professionell macht.
3
Step 3
Benutzerdefiniertes Branding anwenden
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video Ihr Unternehmen widerspiegelt, indem Sie benutzerdefiniertes Branding mit unseren Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Farben, um ein konsistentes professionelles Image zu bewahren.
4
Step 4
Für soziale Medien exportieren
Erstellen und exportieren Sie Ihre hochwertigen Immobilienvideos. Unsere Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis stellen sicher, dass Ihre Inhalte für soziale Medien optimiert sind, perfekt für Immobilienprofis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie erfolgreiche Immobilienangebote

.

Präsentieren Sie ein Portfolio verkaufter oder vermieteter Immobilien mit ansprechenden KI-Videos, die die Expertise des Maklers und erfolgreiche Ergebnisse hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Immobilien-Rundgang-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Software zur Umwandlung von Fotos in Videos für Immobilien, die eine automatisierte Videogenerierung ohne herkömmliches Filmen ermöglicht. Laden Sie einfach Ihre Immobilienfotos und das Skript hoch, und die KI-gestützte Technologie von HeyGen erstellt effizient professionelle Video-Rundgänge. Dieser optimierte Prozess eliminiert komplexe Produktionen und macht die Erstellung professioneller Videos für alle Immobilienprofis zugänglich.

Kann HeyGen wirklich Fotos in professionelle Immobilienvideos verwandeln?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Fotos mühelos in beeindruckende Immobilienvideos zu verwandeln. Mit der KI-gestützten Videoerstellung können Sie Ihre Immobilienbilder mit KI-Sprachkommentaren und Text kombinieren und statische Bilder in dynamische, professionelle Video-Rundgänge verwandeln, die die Zuschauer fesseln. Diese Fähigkeit gewährleistet hochwertige Marketingvideos ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

Was macht HeyGen ideal für Marketingvideos in sozialen Medien?

HeyGen ist für soziale Medien optimiert und ermöglicht es Immobilienprofis, ansprechende Marketingvideos effizient zu erstellen. Unsere Plattform bietet verschiedene Seitenverhältnisse und stellt sicher, dass Ihre Immobilien-Rundgang-Videos perfekt für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok formatiert sind. Dies macht die Verbreitung von polierten Inhalten über alle Ihre sozialen Kanäle mühelos.

Wie können Immobilienprofis ihre Video-Rundgänge mit HeyGen anpassen?

Immobilienprofis können ihre Immobilien-Rundgang-Videos mit den robusten Funktionen von HeyGen umfassend anpassen. Implementieren Sie benutzerdefiniertes Branding, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu jedem Video hinzufügen, um ein konsistentes professionelles Image zu gewährleisten. Wählen Sie außerdem aus verschiedenen Vorlagen und KI-Sprachkommentaren, um den Stil Ihres Marketingvideos perfekt anzupassen und potenzielle Käufer zu beeindrucken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo