Immobilien-Videoersteller: Erstellen Sie beeindruckende Listing-Videos

Heben Sie Ihre Immobilienangebote hervor. Unser benutzerfreundlicher Immobilien-Videoersteller hilft Maklern, beeindruckende Markenvideos mit automatischer Sprachgenerierung zu erstellen.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Listing-Video, das potenzielle Hauskäufer begeistert, indem es eine luxuriöse Immobilie mit einem modernen, inspirierenden visuellen Stil und sanfter Jazzmusik präsentiert. Dieses Video sollte die wichtigsten Merkmale des Hauses hervorheben und HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell eine professionelle und ansprechende Präsentation zusammenzustellen, die die Immobilie unwiderstehlich attraktiv macht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein aufrichtiges 60-sekündiges Testimonial-Video, das sich an potenzielle Verkäufer richtet und eine "AI-Avatar"-Erfolgsgeschichte über eine kürzliche Transaktion erzählt, um das Vertrauen in die Dienstleistungen des Maklers zu stärken. Das Video sollte eine professionelle und warme visuelle Ästhetik beibehalten, begleitet von aufbauender Orchestermusik, um Zuverlässigkeit und positive Ergebnisse zu vermitteln und die Markenvideos des Maklers zu festigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Erklärvideo für Erstkäufer, das einen komplexen Markttrend in verständliche Einblicke aufschlüsselt, mit klaren Grafiken und einem fröhlichen Popmusik-Soundtrack. Stellen Sie sicher, dass das Video automatische "Untertitel" für Barrierefreiheit enthält und einen freundlichen und ansprechenden Ton beibehält, um den Hauskaufprozess zu vereinfachen und die gesamte Videomarketing-Wirkung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 20-sekündiges Kurzvideo für Immobilien, perfekt für soziale Medien, das eine dynamische, filmische Tour durch eine einzigartige Immobilie oder ein lokales Viertel-Highlight bietet. Verwenden Sie einen trendigen Musiktrack mit schnellen Schnitten und nutzen Sie HeyGens fortschrittliche "Sprachgenerierung", um eine begeisterte, beschreibende Erzählung hinzuzufügen, die die Aufmerksamkeit fesselt und die Zuschauer dazu ermutigt, mehr über die Gegend zu erfahren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Immobilien-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Immobilienvideos, um Immobilien zu präsentieren und potenzielle Käufer mit unserer intuitiven, KI-gestützten Videoplattform zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Immobilien-Video-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, die Merkmale der Immobilie effektiv hervorzuheben.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Fügen Sie einfach Ihre Immobilienfotos und Videoclips hinzu oder wählen Sie aus Stockmedien, um Ihre Listing-Videos zu personalisieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und branden Sie es
Verwenden Sie den Online-Video-Editor, um Text, Farben und Ihr Markenlogo anzupassen, damit Ihre Immobilienvideos Ihren einzigartigen Stil widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medienplattformen, um Immobilienmakler und Kunden zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Immobilien-Testimonial-Videos

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie mühelos überzeugende Testimonial-Videos mit zufriedenen Kunden erstellen, um neue Geschäfte anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilien-Video-Marketing-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Immobilienmaklern, schnell beeindruckende Immobilienvideos mit einer KI-gestützten Videoplattform zu erstellen. Sie können benutzerdefinierte KI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung nutzen, um mühelos hochwertige Videomarketing-Inhalte zu produzieren und Ihre Online-Präsenz zu verbessern.

Bietet HeyGen Immobilien-Video-Vorlagen für Immobilienangebote an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Immobilien-Video-Vorlagen, die speziell dafür entwickelt wurden, Ihre Angebote effektiv zu präsentieren. Unsere Drag & Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, diese Vorlagen einfach mit Fotos, Branding und Details Ihrer Immobilie anzupassen, um überzeugende Listing-Videos zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen Marken- und Kunden-Testimonial-Videos erstellen?

Absolut! HeyGen dient als intuitiver Online-Video-Editor für Immobilienmakler, um Markenvideos zu produzieren, die ihren einzigartigen Stil widerspiegeln. Sie können auch authentische Testimonial-Videos erstellen, indem Sie benutzerdefinierte Sprachaufnahmen, Logos und Untertitel zu Kundeninterviews hinzufügen, um das Vertrauen in Ihre Marke zu festigen.

Wie einfach ist es, Immobilienvideos mit HeyGens KI-gestützter Plattform zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Immobilienvideos, indem Sie Textskripte in wenigen Minuten in ansprechende Videos mit KI-Avataren verwandeln können. Unsere Plattform unterstützt einfache Medien-Uploads, einschließlich Fotos, und macht die automatische Videobearbeitung auch für Anfänger zugänglich, um professionellen Inhalt zu erstellen.

