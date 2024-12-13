Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Immobilienvideos mühelos für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Branding-Elemente wie Ihr Logo hinzufügen. Sie können videos erstellen, die bereit zum Teilen sind und helfen, Ihre Videomarketing-Reichweite zu erweitern.