Immobilien-Tour-Video-Generator: Steigern Sie Immobilienbesichtigungen

Immobilienprofis können bestehende Fotos in professionelle Videos für fesselnde Videotouren mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion umwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Social-Media-Video für Erstkäufer von Immobilien, das eine Immobilie mit einem hellen, einladenden visuellen Stil und dynamischen Schnitten zeigt. Verwenden Sie mitreißende Musik und ein klares Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um die wichtigsten Merkmale hervorzuheben und eine wirklich fesselnde Videotour zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Immobilienvideo für Luxusimmobilien-Investoren vor, das einen filmischen, eleganten visuellen Stil mit langsamen Schwenks zeigt, die architektonische Details und hochwertige Ausführungen betonen. Dieses professionelle Video sollte sanfte, ambientale Instrumentalmusik enthalten und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine anspruchsvolle Präsentation nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo für Immobilienprofis, das schnell, modern und energiegeladen ist und wichtige Verkaufsargumente mit prominenten Textüberlagerungen zeigt. Dieser Inhalt sollte auf trendige, mitreißende Musik setzen und HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für klare Botschaften nutzen, um effektiv eine individuelle Markenbildung zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein immersives 90-sekündiges Immobilien-Tour-Video, das sich an potenzielle Mieter oder Käufer richtet, die einen umfassenden Lebensstilüberblick suchen. Der visuelle Stil sollte warm und heimelig sein und Highlights der Nachbarschaft enthalten, während die Audioelemente beruhigende Instrumentalmusik und einen freundlichen KI-Avatar von HeyGen beinhalten, der die gesamte Videotour-Erfahrung leitet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Immobilien-Tour-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Immobilienfotos in professionelle, fesselnde Videotouren für Immobilienangebote mit KI-gestützter Videoproduktion.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienmedien hoch
Beginnen Sie damit, Ihre vorhandenen Fotos und Immobilienvideos auf unsere Plattform hochzuladen. Unsere KI-Foto-zu-Video-Software für Immobilien kann Ihre visuellen Inhalte nahtlos integrieren.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr fesselndes Skript
Nutzen Sie unseren KI-Video-Generator für Immobilienangebote, indem Sie entweder Ihr eigenes Skript schreiben oder die KI nutzen, um beschreibende Texte für jede Szene zu generieren, um fesselnde Videotouren zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie individuelle Markenbildung hinzu
Verbessern Sie Ihre Immobilienvideos mit unseren leistungsstarken Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und einzigartige Elemente für eine professionelle Präsentation einzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie für die Multi-Plattform-Verteilung
Exportieren Sie Ihre professionellen Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die nahtlose Multi-Plattform-Verteilung auf Social-Media-Videos und anderen Marketingkanälen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten aus der Immobilienbranche

.

Heben Sie erfolgreiche Immobilienverkäufe und Kundenreferenzen mit ansprechenden KI-Videos hervor, um Glaubwürdigkeit zu steigern und neue Geschäfte anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Immobilienprofis bei der Erstellung fesselnder Videotouren unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Immobilienprofis, mit Leichtigkeit professionelle Videos und fesselnde Videotouren zu erstellen. Durch die Nutzung der KI-gestützten Videoproduktion verwandelt HeyGen Immobilienangebote in dynamische Marketingvideos, was Zeit und Ressourcen spart.

Kann HeyGen bei der individuellen Markenbildung für meine Immobilienvideos helfen?

Absolut! HeyGen ermöglicht eine umfangreiche individuelle Markenbildung in Ihren Immobilienvideos, einschließlich der Hinzufügung Ihres Logos und der Anpassung der Markenfarben. Dies stellt sicher, dass jedes Ergebnis des Immobilien-Tour-Video-Generators Ihre einzigartige professionelle Identität auf allen Plattformen beibehält.

Ist es möglich, meine vorhandenen Fotos für die KI-Videoerstellung in der Immobilienbranche mit HeyGen zu verwenden?

Ja, HeyGens KI-Foto-zu-Video-Software für Immobilien ermöglicht es Ihnen, vorhandene Fotos zu nutzen, um ansprechende Videotouren zu erstellen. Diese Fähigkeit erleichtert die schnelle Videoproduktion, indem statische Bilder in dynamische Präsentationen verwandelt werden, ohne umfangreiche Bearbeitung.

Welche Art von Marketingvideos kann ich für soziale Medien mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein idealer KI-Video-Generator für Immobilienangebote, perfekt für die Erstellung überzeugender Social-Media-Videos. Mit Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und schnellen Exportoptionen können Sie problemlos professionelle Videos erstellen, die für die Multi-Plattform-Verteilung optimiert sind und das Engagement steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo