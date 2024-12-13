Immobilien-Video-Generator für beeindruckende Immobilienführungen

Steigern Sie Ihr Videomarketing mit AI-Videoerstellung. Unsere AI-Avatare bieten eine einzigartige Möglichkeit, Immobilienangebote zu präsentieren und das Engagement von Hauskäufern und Hausverkäufern zu fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Werbung für einen Immobilienmakler, die sich an Hauskäufer und Hausverkäufer richtet, die einen zuverlässigen Profi suchen. Das Video sollte einen ansprechenden, modernen visuellen Stil, mitreißende Musik und HeyGens AI-Avatare nutzen, um eine personalisierte Botschaft über anpassbares Branding zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Immobilienmakler und -vermittler, das die Vorteile der Nutzung eines Immobilien-Video-Generators für die schnelle Videoproduktion demonstriert. Präsentieren Sie einen klaren, professionellen visuellen Stil mit deutlicher Erzählung und integrieren Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und Betonung der wichtigsten Punkte.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein künstlerisches 20-sekündiges Videomarketingstück für ein einzigartiges Immobilienmerkmal oder ein Highlight der Nachbarschaft, das Nischenkäufer anspricht, die an filmischen Videos interessiert sind. Verwenden Sie einen atmosphärischen, eleganten visuellen Stil mit subtiler Hintergrundmusik und verbessern Sie die visuelle Erzählung mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ergänzendes Filmmaterial zu beschaffen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Immobilien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Immobilienfotos schnell in fesselnde Immobilienvideos für Hauskäufer und Hausverkäufer, um Ihre Social-Media-Werbung und Immobilienangebote zu verbessern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienfotos hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen von hochwertigen Immobilienfotos und -videos. Dies bietet die Kernbilder für Ihre Immobilienangebote, die Sie mit unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfach verwalten können.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung von Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Immobilie effektiv zu präsentieren. Unsere Vorlagen & Szenen bieten einen schnellen Einstieg in die Erstellung professioneller Immobilienvideos.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihr Skript und Voiceover
Geben Sie Ihre Immobiliendetails ein, um mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion ein überzeugendes Skript zu erstellen. Unsere AI-Videoerstellungsfähigkeiten sorgen dafür, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend für potenzielle Hauskäufer ist.
4
Step 4
Exportieren Sie für Social-Media-Werbung
Überprüfen und finalisieren Sie Ihr erstelltes Video und exportieren Sie es dann im optimalen Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Bewerben Sie Ihre Immobilienangebote mühelos mit hochwertigen Immobilienvideos auf all Ihren Social-Media-Kanälen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Makler-Testimonials und Bewertungen

Generieren Sie authentische Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Immobilienmakler und ihre Dienstleistungen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Immobilienvideos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Immobilien-Video-Generator, der AI nutzt, um Skripte in professionelle Immobilienvideos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Dies vereinfacht den gesamten AI-Videoerstellungsprozess für Immobilienangebote und macht hochwertigen Inhalt zugänglich.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Verbesserung der Social-Media-Werbung für Immobilien?

HeyGen ermöglicht effektive Social-Media-Werbung, indem es Nutzern erlaubt, ansprechende Inhalte für Immobilien-Video-Generatoren für Immobilienangebote einfach zu erstellen. Mit anpassbarem Branding und anpassbaren Seitenverhältnissen werden Ihre Videomarketing-Bemühungen auf allen Plattformen hervorstechen.

Bietet HeyGen eine schnelle Videoproduktion für Immobilienmakler?

Ja, HeyGen ist für die schnelle Videoproduktion konzipiert und ermöglicht es Immobilienprofis, schnell Videos zu Immobilienangeboten zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und anpassbaren Branding-Funktionen nutzen, um Videoinhalte effizient zu bearbeiten und wertvolle Zeit zu sparen.

Wie kann ich mit HeyGen professionelle Video-Touren für Hauskäufer und Hausverkäufer erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, beeindruckende Video-Touren für Hauskäufer und Hausverkäufer zu erstellen, indem Sie Ihre hochgeladenen Fotos und Skripte mit AI-Avataren und Voiceovers kombinieren. Dies schafft fesselnde Erzählungen für Ihre Immobilienangebote und präsentiert jedes Zuhause mit einem polierten, professionellen Touch.

