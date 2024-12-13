Immobilien-Videoersteller: Erstellen Sie atemberaubende Immobilienvideos

Nutzen Sie AI-Avatare, um mühelos fesselnde Immobilienmarketingvideos und virtuelle Touren zu erstellen, die Ihre Präsenz in sozialen Medien und Ihre Angebote steigern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Immobilienvideo für potenzielle Hauskäufer, das ein neues Angebot mit lebendigen, einladenden Bildern und einer professionellen, artikulierten Stimme präsentiert. Dieses Video sollte HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' nutzen, um schnell eine attraktive Präsentation zusammenzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Immobilienmarketingvideo für Mitglieder der lokalen Gemeinschaft, in dem ein AI-Avatar einen Marktbericht der Nachbarschaft mit klaren, modernen Grafiken und einem autoritativen, aber freundlichen Ton präsentiert. Nutzen Sie HeyGens 'AI-Avatare', um die Präsentation zu personalisieren, ohne dass eine Kamera erforderlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine fesselnde 90-Sekunden-Virtual-Tour für vielbeschäftigte Fachleute oder Käufer von außerhalb, die einen nahtlosen Rundgang durch ein Haus mit hochwertigen Innenaufnahmen und einer beruhigenden, informativen Erzählung bietet. Verbessern Sie das Erlebnis, indem Sie HeyGens 'Voiceover-Generierung' verwenden, um während der gesamten 'Open House'-Erfahrung klare und konsistente Audioanleitungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Update für soziale Medien für frühere Kunden und lokale Marktbeobachter, das eine kürzlich 'Verkaufte' Immobilie oder einen schnellen Markttrend ankündigt. Dieses energiegeladene Video, das für den schnellen Konsum geeignet ist, sollte prägnante Textüberlagerungen und klare 'Untertitel' von HeyGen enthalten, um die Reichweite auch bei stummgeschaltetem Ton zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilienbericht-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Immobilienvideos, um Immobilien und Berichte mit unserer intuitiven, AI-gestützten Plattform zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Immobilienvideovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Immobilienmerkmale und Markteinblicke hervorzuheben.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Assets hoch
Laden Sie einfach Ihre Immobilienfotos, Videoclips und Daten hoch, um Ihre gewählte Vorlage zu füllen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihrer Marke an, indem Sie die Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild verwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Bericht
Erstellen Sie Ihren hochwertigen Immobilienvideobericht in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Immobilien-Testimonial-Videos

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-generierte Videos mit Kundenreferenzen, um Vertrauen aufzubauen und erfolgreiche Immobilientransaktionen hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Immobilienvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Immobilienvideos mit seiner AI-gestützten Plattform zu erstellen. Nutzen Sie intuitive Videovorlagen und benutzerfreundliche Videobearbeitungstools, um schnell ansprechende Immobilienvideos für Ihre Marketingbemühungen zu produzieren.

Welche Arten von Immobilienmarketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Immobilienmarketingvideos produzieren, darunter fesselnde Angebotsvideos, virtuelle Touren, Agentenprofilvideos und Immobilienvideos für soziale Medien. Erstellen Sie maßgeschneiderte Videos, die Ihren Online-Ruf verbessern.

Kann ich meine Immobilienvideos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Assets in Ihre Immobilienvideos integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre gebrandeten Videos Ihre einzigartige Identität für Immobilienangebote widerspiegeln.

Bietet HeyGen erweiterte Funktionen zur Erstellung überzeugender Angebotsvideos?

Ja, HeyGen bietet erweiterte Funktionen wie AI-Untertitel, Voiceover-Generierung und Stock-Assets, um Ihre Angebotsvideos zu bereichern. Sie können auch MLS-konforme Vorlagen und verschiedene Videoformate für optimale Verteilung und Wirkung nutzen.

