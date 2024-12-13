Immobilien-Promo-Video-Maker: Präsentieren Sie Immobilien sofort
Erstellen Sie schnell Videos in professioneller Qualität für Angebote und soziale Medien mit HeyGens intelligenten Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video, das erklärt, 'Warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, Ihr Haus zu verkaufen', und sich an Hausbesitzer richtet, die darüber nachdenken, ihre Immobilie zu listen; verwenden Sie dynamische Schnitte und einen freundlichen, überzeugenden Ton, der von einem AI-Avatar geliefert wird, und nutzen Sie HeyGens "AI avatars" und "Voiceover generation"-Funktionen für eine wirkungsvolle Präsentation.
Entwickeln Sie eine authentische 60-sekündige Kundenreferenz-Vorlage, die eine erfolgreiche Immobilien-Transaktion hervorhebt und darauf abzielt, potenzielle Kunden anzuziehen, die einen zuverlässigen Immobilienmakler suchen; zeigen Sie warme, interviewartige Aufnahmen mit sanfter Hintergrundmusik und klaren "Untertiteln" für bessere Zugänglichkeit, die einfach mit HeyGens integrierten Vorlagen & Szenen erstellt werden können.
Gestalten Sie einen filmischen 90-sekündigen virtuellen Rundgang durch ein Luxusobjekt, der speziell vermögende Privatpersonen und Luxusimmobiliensuchende anspricht; verwenden Sie sanfte Übergänge und anspruchsvolle Hintergrundmusik, um exklusive Merkmale hervorzuheben und eine optimale Präsentation auf verschiedenen Plattformen mit HeyGens "Aspect-ratio resizing & exports"-Funktion zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungs-Anzeigenerstellung.
Erzeugen Sie schnell professionelle, wirkungsvolle Immobilien-Promo-Videos und Anzeigen mit AI, um mehr Käufer und Mieter anzuziehen.
Fesselnde Social-Media-Videos.
Produzieren Sie schnell fesselnde Immobilienvideos und Clips für Social-Media-Plattformen, um Ihre Reichweite und Ihr Engagement zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Immobilienvideos?
HeyGen ermöglicht es Immobilienprofis, schnell ansprechende Videos für Immobilienangebote und Promos zu erstellen, indem eine Vielzahl anpassbarer Immobilienvideo-Vorlagen genutzt wird. Unsere intuitive Drag & Drop-Oberfläche sorgt für Videos in professioneller Qualität ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für das Immobilienvideomarketing?
HeyGen nutzt eine AI-gestützte Videoplattform, um Ihre Skripte in dynamische Immobilien-Promo-Videos mit AI-Avataren und realistischen Voiceovers zu verwandeln. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von hochwertigen Inhalten.
Kann HeyGen Agenten dabei helfen, überzeugende Social-Media- und YouTube-Immobilienvideos zu erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Videos für verschiedene Plattformen, einschließlich Social Media und YouTube, mit flexibler Anpassung des Seitenverhältnisses zu erstellen. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes Erscheinungsbild in all Ihren Immobilieninhalten zu gewährleisten.
Bietet HeyGen Werkzeuge zur Bereicherung von Kundenreferenz- und Open-House-Videos?
Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Stock-Content-Bibliothek, Hintergrundmusikoptionen und robuste Bearbeitungsfunktionen, um Ihre Open-House-Vorlagen und Kundenreferenzvorlagen zu verbessern. Sie können auch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.