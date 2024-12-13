Immobilien-Marketing-Video-Maker: Steigern Sie Ihre Angebote

Heben Sie Ihre Immobilienangebote und virtuellen Hausbesichtigungen hervor. Verwenden Sie unsere professionellen Vorlagen und Szenen, um beeindruckende Immobilien-Marketing-Videos zu erstellen, die Käufer überzeugen.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für eine virtuelle Hausbesichtigung, das speziell für potenzielle Hauskäufer gedacht ist. Präsentieren Sie eine neu gelistete Immobilie mit hellen, einladenden Bildern und einer fröhlichen, anspruchsvollen Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um wichtige Merkmale hervorzuheben und die "gerade gelisteten Vorlagen" wirklich zum Leben zu erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Einführungsvideo für Immobilienmakler, das sich an potenzielle Kunden richtet, die einen vertrauenswürdigen Profi suchen. Präsentieren Sie saubere, professionelle Bilder und einen selbstbewussten Ton. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Marke des Maklers konsistent darzustellen und ihr einzigartiges Brand Kit für sofortige Wiedererkennung zu integrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein authentisches 45-Sekunden-Referenzvideo, das darauf abzielt, skeptische potenzielle Kunden zu beruhigen. Erfassen Sie herzerwärmende, echte Kundeninterviews mit sanfter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten und die "professionelle Videoqualität" zu unterstreichen, die der Makler liefert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo, das speziell für Erstkäufer von Immobilien zugeschnitten ist. Erklären Sie einen komplexen Markttrend mit ansprechenden Animationen und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens attraktive Vorlagen und Szenen, um Informationen zu vereinfachen und abstrakte Konzepte in leicht verständliche "Erklärvideos" zu verwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Marketing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie beeindruckende Immobilienvideos, von fesselnden Angebotspräsentationen bis hin zu immersiven virtuellen Hausbesichtigungen, mit attraktiven Vorlagen und leistungsstarken Bearbeitungstools. Heben Sie Ihr Immobilienmarketing mühelos auf ein neues Niveau.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl attraktiver Videovorlagen, die speziell für Immobilien entwickelt wurden, um Ihr Projekt schnell zu starten. Unsere Plattform bietet diverse 'Vorlagen & Szenen', die auf verschiedene Bedürfnisse des Immobilienmarketings zugeschnitten sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie ganz einfach Ihre einzigartigen Immobilienfotos und Videoclips hochladen oder unsere umfangreiche 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' nutzen. Dies erweckt Ihre Angebotsvideos mit Ihrem spezifischen Inhalt zum Leben.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Steigern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' verwenden, um eine konsistente visuelle Identität sicherzustellen. Integrieren Sie Ihr Brand Kit, um mit dem professionellen Image Ihrer Agentur in all Ihren Kreationen übereinzustimmen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte', um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Laden Sie Ihre Videos in professioneller Qualität einfach herunter, um sie in sozialen Medien und anderen Kanälen zu teilen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

.

Entwickeln Sie überzeugende Referenzvideos, um Vertrauen aufzubauen und erfolgreiche Kundenerfahrungen mit Ihren Dienstleistungen hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Immobilien-Marketing-Videos vereinfachen?

HeyGens KI-gestützte Videoplattform ermöglicht es Immobilienmaklern, ganz einfach Videos in professioneller Qualität zu erstellen. Nutzen Sie attraktive Vorlagen und intuitive Drag-and-Drop-Funktionen, um ansprechende Angebotsvideos, virtuelle Hausbesichtigungen oder Referenzvideos schnell zu produzieren.

Kann ich meine Immobilienvideos an meine Marke anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Immobilienvideos, sodass sie perfekt zu Ihrer Marke passen. Integrieren Sie Ihr Brand Kit, fügen Sie benutzerdefinierte Medien hinzu und nutzen Sie professionelle Animationen, um einzigartige und wirkungsvolle Immobilienangebotsvideos zu erstellen.

Welche Arten von Immobilienvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Immobilienmakler eine Vielzahl von Videos in professioneller Qualität erstellen, darunter dynamische Angebotsvideos, virtuelle Hausbesichtigungen, ansprechende Referenzvideos und informative Erklärvideos. Diese eignen sich perfekt für soziale Medienplattformen wie YouTube und Instagram, um Ihre Marketingbemühungen zu verstärken.

Wie hilft HeyGen Immobilienmaklern, effizient Videos in professioneller Qualität zu produzieren?

HeyGen ist eine KI-gestützte Videoplattform, die darauf ausgelegt ist, die Effizienz zu steigern. Sie ermöglicht es Immobilienmaklern, schnell Skripte in Videos in professioneller Qualität mit KI-Avataren und Sprachgenerierung umzuwandeln. Unser cloudbasierter Online-Video-Editor unterstützt Untertitel, Hintergrundmusik und den einfachen Export von HD-Videos für all Ihre Marketingbedürfnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo