Immobilienanzeigen-Videoersteller: Steigern Sie den Immobilienverkauf

Erstellen Sie schnell und mühelos fesselnde Immobilienvideos mit unserer großen Auswahl an Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein luxuriöses 45-Sekunden-Video für Immobilienanzeigen, das sich an vermögende Privatpersonen richtet und eine Premium-Immobilie mit filmischen Bildern, sanften Übergängen und einem eleganten Orchester-Soundtrack präsentiert. Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um die visuellen Effekte zu verbessern und die Voiceover-Generierung für eine anspruchsvolle Erzählung zu verwenden, die die Zuschauer durch die exklusiven Merkmale des Hauses führt und es zu einem auffälligen Video macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein warmes und einladendes 60-Sekunden-Video für eine Familientour, das sich an Erstkäufer richtet und helle, natürliche Beleuchtung, spontane familienorientierte Aufnahmen und beruhigende akustische Musik zeigt. Verwenden Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, und nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um wichtige familienfreundliche Annehmlichkeiten hervorzuheben und so überzeugende Immobilienanzeigen-Videos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für soziale Medien, das die wichtigsten Verkaufsargumente einer städtischen Wohnung hervorhebt, ideal für junge Berufstätige und Investoren. Dieser schnelle Clip sollte lebendige Farben, schnelle Schnitte und einen modernen, optimistischen Soundtrack verwenden, optimiert mit HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen und Untertitel/Beschriftungen, um Zugänglichkeit und sofortige Wirkung zu gewährleisten, und effektive Immobilienvideo-Vorlagen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 90-Sekunden-Lifestyle-Video für eine einzigartige Immobilie, wie ein historisches Anwesen oder eine Ranch, das sich an Nischenkäufer richtet, die nach einzigartigen Wohnerlebnissen suchen. Präsentieren Sie eine erzählerische Geschichte, die von einem AI-Avatar präsentiert wird, der die Zuschauer durch ein 'Tag im Leben'-Erlebnis führt, ergänzt durch Umgebungsgeräusche und ein erzählerisches Voiceover, das mit den AI-Avataren und der Voiceover-Generierung von HeyGen erstellt wurde, und demonstrieren Sie den professionellen Touch eines Immobilienvideo-Editors.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilienanzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und professionell ansprechende Immobilienanzeigen-Videos, um Aufmerksamkeit zu erregen und Ihr Immobilienmarketing zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek von "Immobilienvideo-Vorlagen" wählen, um Ihre Immobilientour schnell zu strukturieren.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Laden Sie einfach "Clips" Ihrer Immobilienfotos und -videos hoch oder nutzen Sie unsere integrierte Medienbibliothek, um überzeugende visuelle Effekte hinzuzufügen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Voiceover hinzu
Fügen Sie mit unserer fortschrittlichen "Voiceover-Generierung" fesselnde Erzählungen hinzu, um die Immobiliendetails effektiv hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihre finalen "Immobilienvideos" in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Käufer mit Lifestyle-Immobilienvideos

.

Entwickeln Sie emotional ansprechende Videos, die den einzigartigen Lebensstil und die Vorteile einer Immobilie präsentieren, um potenzielle Käufer zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, beeindruckende Immobilienanzeigen-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, auffällige Immobilienanzeigen-Videos mühelos zu erstellen, indem Sie eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen nutzen, die speziell für die Präsentation von Immobilien entwickelt wurden. Verwandeln Sie Ihre Anzeigen mühelos in ansprechende Video-Touren, die Aufmerksamkeit erregen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Immobilienvideo-Editor?

Die AI-gestützte Videoplattform von HeyGen bietet ein nahtloses Erlebnis als Ihr Immobilienvideo-Editor, indem sie automatische Videobearbeitung und eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht. Dies vereinfacht die Erstellung professioneller Immobilienanzeigen-Videos und verbessert Ihre Marketingbemühungen.

Kann ich meine Immobilienvideo-Touren mit einzigartigen Elementen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Immobilienvideo-Touren vollständig anzupassen, indem Sie professionelle Voiceovers integrieren, aus umfangreichen Stockbildern & Videos auswählen und benutzerdefinierte Animationen hinzufügen, um wichtige Immobilienmerkmale hervorzuheben. Dies stellt sicher, dass jedes Video wirklich Ihre Marke widerspiegelt.

Wie optimiert HeyGen Immobilienvideos für soziale Medien?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Hausverkaufsvideos und Open-House-Videos, die für soziale Medien optimiert sind, und hilft Ihnen, das Engagement zu steigern. Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre Immobilienanzeigen-Videos perfekt für verschiedene Plattformen formatiert sind und effektiv ein breiteres Publikum erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo