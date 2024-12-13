Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Kino-Video für eine Luxusimmobilienanzeige, das sich an potenzielle Käufer richtet, die nach Premium-Häusern suchen. Das Video sollte fließende Kamerabewegungen, elegante Hintergrundmusik und eine professionelle AI-Sprachübertragung enthalten, wobei HeyGens "Vorlagen & Szenen" genutzt werden, um schnell ein poliertes Immobilienvideo zu erstellen, das wichtige Merkmale und Annehmlichkeiten mit einem anspruchsvollen visuellen Stil hervorhebt.

Video Generieren