Immobilien-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Immobilientouren

Verwandeln Sie Ihre Fotos mühelos in professionelle Video-Touren mit Text-zu-Video aus Skript und steigern Sie das Käuferengagement.

Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Kino-Video für eine Luxusimmobilienanzeige, das sich an potenzielle Käufer richtet, die nach Premium-Häusern suchen. Das Video sollte fließende Kamerabewegungen, elegante Hintergrundmusik und eine professionelle AI-Sprachübertragung enthalten, wobei HeyGens "Vorlagen & Szenen" genutzt werden, um schnell ein poliertes Immobilienvideo zu erstellen, das wichtige Merkmale und Annehmlichkeiten mit einem anspruchsvollen visuellen Stil hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video, das die lokale Gemeinschaft zu einem Tag der offenen Tür einlädt und als anpassbares Video für spezifisches Branding dient. Diese lebhafte und freundliche Aufforderung sollte einen AI-Avatar enthalten, der die Einladung mit energetischer Musik überbringt, wobei HeyGens "AI-Avatare" genutzt werden, um eine persönliche Note und dynamische Animationen hinzuzufügen, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein warmes und professionelles 45-sekündiges Video, das die Expertise und Persönlichkeit eines Immobilienmaklers zeigt, und sich an potenzielle Kunden richtet, die einen vertrauenswürdigen Profi suchen. Dieses Video sollte individuelle Branding-Elemente enthalten und professionelle Videoqualität durch klare Bilder und einen selbstbewussten Ton erreichen, wobei HeyGens "Sprachübertragung" genutzt wird, um wichtige Verkaufsargumente und Kundenreferenzen effektiv zu erzählen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 20-sekündiges Highlight-Video einer Immobilie aus vorhandenen Fotos, das auf vielbeschäftigte Online-Browser zugeschnitten ist, die schnelle Informationen benötigen. Dieses prägnante und direkte Video sollte lebhafte Hintergrundmusik und prominente On-Screen-Text-Highlights der wichtigsten Merkmale enthalten, wobei HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" genutzt wird, um Immobiliendetails mühelos in eine überzeugende visuelle Zusammenfassung zu verwandeln, indem verfügbare Videovorlagen verwendet werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Immobilienfotos und -details in ansprechende Video-Touren, die die Aufmerksamkeit potenzieller Käufer auf sich ziehen und beeindrucken.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Medien hoch
Beginnen Sie damit, Ihre Immobilienfotos hochzuladen, um eine dynamische visuelle Grundlage für Ihre Immobilienanzeige zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Reihe professioneller Videovorlagen, die speziell für Immobilien entwickelt wurden, um das perfekte Aussehen und Gefühl für Ihre Immobilientour zu etablieren.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachübertragungen
Verbessern Sie Ihre Immobilienvideos mit professioneller Erzählung, indem Sie AI-Sprachübertragungen aus Ihrem Skript generieren oder Text in Sprache umwandeln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Laden Sie Ihre professionellen Videos in verschiedenen optimierten Formaten herunter, bereit, um potenzielle Käufer über alle Kanäle hinweg zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Immersive Immobilienpräsentationen erstellen

.

Erstellen Sie mühelos ansprechende AI-gestützte Videotouren, die Immobilienmerkmale hervorheben und potenzielle Käufer mit dynamischen visuellen Darstellungen anziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Immobilienvideos vereinfachen?

HeyGen ist eine intuitive AI-Videoplattform für Immobilien, die als leistungsstarker Immobilien-Videoersteller fungiert und es Ihnen ermöglicht, atemberaubende Immobilienvideos mit benutzerfreundlichen Bearbeitungsfunktionen zu erstellen. Sie können Ihre Fotos mühelos in Videos umwandeln.

Bietet HeyGen kreative Kontrolle für Branding und einzigartige Immobilienvideos?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Videos mit individuellen Branding-Optionen, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilienvideos ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild bewahren. Sie können auch verschiedene Videovorlagen und Animationen nutzen, um ansprechende, filmische Videos zu erstellen.

Welche AI-Funktionen nutzt HeyGen für Immobilientouren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Sprachübertragungen und AI-gestützte Videoproduktion, um Skripte in dynamische Videotouren zu verwandeln und Ihre Immobilienanzeigen zu verbessern. Dies ermöglicht professionelle Videoqualität ohne die Notwendigkeit von Filmaufnahmen.

Kann ich bestehende Fotos und Listendetails in ansprechende Immobilienvideos umwandeln?

Ja, mit HeyGens Immobilien-Video-Generator können Sie ganz einfach Fotos hochladen und Listendetails integrieren, um überzeugende Immobilienvideos zu erstellen. Die Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exporte für die Weitergabe in sozialen Medien.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo