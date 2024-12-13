HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für das Onboarding, indem es intuitive Tools wie einen Bildschirmrekorder und eine robuste Text-zu-Video-Funktion bietet, mit denen Sie schnell Erklärvideos erstellen können. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung von Videos zur Verstärkung der Einsatzbereitschaft, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter effektiv in die Unternehmenskultur und -prozesse eingeführt werden.