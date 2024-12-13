Schneller Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde How-to-Videos mit KI

Nutzen Sie KI-Avatare, um komplexe Themen klar und schnell zu erklären und Ihre Tutorial-Videos wirklich hervorzuheben.

347/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Schnell-Tutorial-Video, das eine gängige Lösung für ein frustrierendes technisches Problem zeigt, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet. Dieses Stück sollte dynamische Bildschirmaufnahmen mit klaren, automatisch generierten Untertiteln enthalten und HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges How-to-Video, das den Einrichtungsprozess für ein neues Gadget erklärt, das für Produktmanager und Kundensupport-Teams konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte poliert und vorlagenbasiert sein, ergänzt durch eine freundliche, natürlich klingende Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Social-Media-How-to-Video vor, das schnelle Tipps für Content-Ersteller und Social-Media-Manager bietet, um das Engagement zu maximieren. Dieses schnelle, visuell ansprechende Video, das für verschiedene Seitenverhältnisse geeignet ist, sollte effizient aus einem geschriebenen Skript mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion produziert werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein schneller Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Tutorial-Videos mit KI-gestützten Tools und verwandeln Sie Ihre Ideen in professionelle How-to-Guides in Minuten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie einfach, indem Sie Ihr vorhandenes Skript in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion wandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video um und bildet die Grundlage Ihres How-to-Guides.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Tutorial-Inhalte visuell zu präsentieren. Passen Sie ihr Erscheinungsbild und ihre Stimme an Ihre Marke an, um Ihre How-to-Videos ansprechend und nachvollziehbar zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Tutorials mit professionellen Akzenten. Nutzen Sie den automatischen Untertitelgenerator, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten, damit Ihr Anleitungs-Video für alle Zuschauer leicht verständlich ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Tutorial-Video und exportieren Sie es in hoher Auflösung, bereit für jede Plattform. Liefern Sie Ihre schnellen Tutorial-Videos mit klaren visuellen Darstellungen und klaren Anweisungen an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare und zugängliche Tutorial-Videos, um die Bildung effektiver und wirkungsvoller zu gestalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von KI-Tutorial-Videos, indem es fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript nutzt, sodass Sie professionelle generative Medien erstellen können, ohne Kameras oder komplexe Bearbeitung zu benötigen. Dies macht die Erfahrung eines schnellen Tutorial-Video-Makers nahtlos und effizient.

Kann ich Bildschirmaufnahmen und Voiceovers in meine HeyGen-Tutorial-Videos integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre How-to-Videos durch die Integration von Bildschirmaufnahmen, benutzerdefinierten Voiceovers und sogar automatisch generierten Untertiteln zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, was Ihre Tutorial-Videos äußerst effektiv macht.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion anpassbarer How-to-Videos?

HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, schnell professionelle und anpassbare How-to-Videos zu erstellen. Diese Funktionen rationalisieren den Prozess und fungieren als effizienter schneller Tutorial-Video-Maker.

Unterstützt HeyGen bei der Skripterstellung und Text-zu-Sprache für Tutorial-Inhalte?

Absolut, HeyGen bietet einen KI-Skriptgenerator, der Ihnen hilft, Ihre Tutorial-Videos effizient zu skizzieren. In Kombination mit hochwertigen Text-zu-Sprache-Funktionen können Sie problemlos fesselnde Voiceovers für Ihre Anleitungsinhalte erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo