Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo für potenzielle Kunden, mit einem freundlichen und lebendigen visuellen Stil und mitreißender Hintergrundmusik. Verwenden Sie einen AI-Avatar, um die Hauptvorteile des Produkts vorzustellen und einen klaren und dynamischen Überblick über die oft von neuen Nutzern angeforderten Tutorial-Videos zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein professionelles 90-Sekunden-Schritt-für-Schritt-Video-Tutorial für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Der visuelle Stil sollte sauber und ermutigend sein, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen leicht verständlich sind, mit klaren Untertiteln, die HeyGens Fähigkeit für zugängliche Lernerfahrungen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Marketingvideo für Kleinunternehmer, das einen neuen Service vorstellt. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um eine schnelle und visuell ansprechende Präsentation zu erreichen, begleitet von einem prägnanten Voiceover, das sich als vielseitiger Tutorial-Video-Maker für verschiedene Werbebedürfnisse erweist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schneller Tutorial-Video-Generator Funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde How-to-Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit KI-gestützten Tools, die Ihre Ideen in ausgefeilte Tutorials verwandeln, die bereit zum Teilen sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts, um die Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, initiale Szenen zu generieren und es einfach zu machen, Ihre Tutorial-Videos von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Präsentatoren hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz zu bieten.
3
Step 3
Passen Sie Visuals und Text an
Verfeinern Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer klar und verständlich ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihre Anleitung
Finalisieren Sie Ihre How-to-Videos, indem Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sie nahtlos auf jeder Plattform zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Social-Media-Tutorials

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle Tutorial-Videos und How-to-Anleitungen für soziale Medien, um die Interaktion mit dem Publikum zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem effektiven schnellen Tutorial-Video-Generator?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell "How-to-Videos" mit "AI-Präsentatoren" und anpassbaren "Video-Vorlagen" zu erstellen. Die "Text-zu-Video-Funktion" verwandelt Ihre Inhalte in wenigen Minuten in professionelle "Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials".

Kann ich Tutorial-Videos mit den spezifischen Anforderungen meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", um "Tutorial-Videos" mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Schriften anzupassen. Sie können auch aus verschiedenen "Video-Vorlagen" und "AI-Avataren" wählen, um perfekt mit Ihrer Markenidentität für "Produkt-Erklärvideos" übereinzustimmen.

Welche Funktionen bietet der AI-Video-Editor von HeyGen zur Verbesserung von Tutorial-Videos?

HeyGen, als fortschrittlicher "AI-Video-Editor", bietet lebensechte "AI-Avatare", "Text-to-Speech-Sprachen" für dynamische "Voiceovers" und automatische "Untertitel". Diese Funktionen sorgen dafür, dass Ihre "Tutorial-Videos" professionell, zugänglich und ansprechend sind, z.B. für "Mitarbeitereinarbeitung".

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von vielfältigen How-to-Videos und Produkt-Erklärinhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von "How-to-Videos" durch die "Text-zu-Video-Funktion", bietet eine reichhaltige "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und unterstützt mehrere "Text-to-Speech-Sprachen". Dies macht es zu einem idealen "Tutorial-Video-Maker" für die effiziente Produktion verschiedener Bildungs- und "Produkt-Erklärvideos".

