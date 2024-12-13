Schneller Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man schnell ansprechende Marketinginhalte generiert. Der visuelle Stil sollte modern und klar sein, mit animierten Grafiken und Bildschirmtext, der mit einer professionellen Voiceover synchronisiert ist. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen schnell in ein poliertes Video zu verwandeln und ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in L&D-Teams, das die Unternehmenskultur und wichtige Prozesse vorstellt. Das Video sollte einen freundlichen und einladenden visuellen Stil haben, mit einem zugänglichen AI-Avatar, der Informationen in einem gesprächigen Ton über benutzerdefinierte Hintergrundszenen präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und vielfältige Vorlagen & Szenen, um das Erlebnis zu personalisieren und komplexe Informationen für ein neues Publikum leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Video für Content-Ersteller, das schnelle Tipps zur Verbesserung der Video-Interaktion bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell, farbenfroh und energiegeladen sein, mit dynamischen Übergängen und lebhafter Hintergrundmusik, ergänzt durch klare Untertitel. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um auffällige visuelle Inhalte zu finden, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden, und fügen Sie leicht Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit hinzu.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine prägnante 75-sekündige Anleitung für technikaffine Personen vor, die neue Softwarefunktionen erlernen und eine bestimmte Funktion Schritt für Schritt demonstrieren. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, instruktiv und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit Textüberlagerungen und einer ruhigen, autoritativen Voiceover durchsetzt sind. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für eine optimale Ansicht auf verschiedenen Geräten und passen Sie bestehende Vorlagen & Szenen an, um die Erstellung dieses wirkungsvollen generativen AI-Inhalts zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein schneller Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende, AI-gestützte Trainingsvideos. Verwandeln Sie Text in professionellen Videoinhalt mit anpassbaren AI-Avataren und Voiceovers in Minuten.

1
Step 1
Geben Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie damit, Ihren Trainingsinhalt direkt in den Editor einzugeben oder einzufügen. Unsere Plattform wandelt Ihr Skript sofort in ein Video um, das mit unserer Text-zu-Video-Funktion weiter angepasst werden kann.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und professionellen Vorlagen wählen. Diese visuellen Elemente helfen Ihnen, Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Stimme und visuelle Elemente an
Fügen Sie ein AI-Voiceover in mehreren Sprachen hinzu und integrieren Sie Branding-Elemente. Feinabstimmung der visuellen Elemente, Hintergrundmusik und Hinzufügen von Untertiteln für klare Kommunikation.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr hochwertiges Trainingsvideo. Laden Sie es einfach als MP4-Datei herunter oder nutzen Sie intelligente Freigabeoptionen, um Ihre Video-Produktionsabläufe zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle Anleitungsvideos

.

Erstellen Sie sofort kurze, ansprechende Anleitungsvideos und Clips, ideal für schnellen Wissenstransfer und soziale Plattformen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGens intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Textvorgaben schnell in ansprechende, AI-generierte Videoinhalte zu verwandeln. Sie können Ihr Skript einfach eingeben, und unsere fortschrittliche AI übernimmt die visuelle Produktion, einschließlich AI-Avatare und synchronisierter Audio.

Kann ich die AI-Avatare und visuellen Elemente in meinen HeyGen-Videos anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Avatare und visuellen Elemente. Sie können aus verschiedenen digitalen Avataren wählen, Filter anwenden und Ihre eigenen Medien integrieren, um ein wirklich einzigartiges AI-generiertes Video zu erstellen, das zu Ihrer Marke passt.

Welche Arten von Videos kann ich schnell mit HeyGens AI erstellen?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, schnell eine Vielzahl von Videos zu produzieren, von dynamischen Trainingsvideos und Anleitungen bis hin zu ansprechenden Social-Media-Videos. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und generativen AI-Tools optimiert Ihre Video-Produktionsabläufe.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für Videoinhalte?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Mehrsprachunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Videos mit verschiedenen AI-Voiceovers zu erstellen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte, sei es für Schulungen oder andere Zwecke, effektiv ein globales Publikum erreichen können.

