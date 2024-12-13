Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videonachrichten mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Diese Fähigkeit erlaubt es Ihnen, hochgradig ansprechende und maßgeschneiderte Inhalte für verschiedene Zwecke zu liefern, von interner Kommunikation bis hin zur Ansprache einzelner Stakeholder mit spezifischen Quartalsergebnis-Updates, um stärkere Verbindungen zu fördern.