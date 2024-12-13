Verlagsvideomacher: Erstellen Sie ansprechende Videos mit KI

Erzeugen Sie mühelos hochwertige, ansprechende Videos mit KI-gestützter Text-zu-Video-Funktionalität für schnelle Inhaltserstellung.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges Marketingvideo vor, das ein neues Produkt vorstellt und sich an Kleinunternehmer richtet, die ansprechende Videos erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit energetischer Hintergrundmusik, die betont, wie einfach überzeugende Inhalte mit den intuitiven Vorlagen & Szenen von HeyGen erstellt werden können, um den kreativen Prozess zu starten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, lehrreiches Erklärvideo, das sich an Online-Kursentwickler richtet und ein komplexes Konzept klar durch KI-gestützte Videoproduktion demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und zugänglich sein, mit einem KI-Avatar, der eine prägnante Botschaft mit klarer Sprachsynthese vermittelt, um fortgeschrittene Themen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges, dynamisches Werbevideo für Verlage, das ihre neueste digitale Veröffentlichung ankündigt und als kraftvolles Werkzeug für jeden Verlagsvideomacher dient. Dieser Inhalt, ideal für Social-Media-Videos, sollte eine schnelle visuelle Präsentation mit wirkungsvollen Textüberlagerungen haben, begleitet von klarer Audio und wesentlichen Untertiteln, die direkt aus dem Skript über Text-zu-Video generiert werden, um Zugänglichkeit und Zuschauerbindung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für digitale Vermarkter, das zeigt, wie bestehende Videoinhalte effizient für verschiedene Plattformen mit einem Online-Video-Editor angepasst werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit einem modernen, unaufdringlichen Soundtrack, der die Einfachheit der Nutzung von Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für nahtlose Inhaltswiedergabe hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Verlagsvideomacher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Inhalte in fesselnde Videos mit KI-gestützten Werkzeugen, perfekt, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Online-Präsenz zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Erstellung von Videoinhalten aus Ihrem vorhandenen Text oder wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen. Nutzen Sie unsere KI-gestützte Videoproduktion, um schnell die Grundstruktur für Ihr Verlagsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Visuals und Stimmen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek auswählen oder KI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Passen Sie Elemente an, um mit Ihrer Marke und Erzählung übereinzustimmen.
3
Step 3
Fügen Sie polierte Untertitel und Branding hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement durch automatisierte Untertitelgenerierung. Wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie für diverse Plattformen
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie die Größenanpassung im Seitenverhältnis & Exporte, um es automatisch für verschiedene Social-Media-Plattformen und Vertriebskanäle anzupassen und so eine optimale Ansicht zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Reichweite von Bildungsinhalten

.

Entwickeln Sie effizient umfangreiche Online-Kurse und Bildungsinhalte, um ein globales Publikum zu erreichen und Lernerfahrungen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche "KI-gestützte Videoproduktion", um Nutzern zu ermöglichen, "ansprechende Videos" mit Leichtigkeit zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht das "Video-Storytelling" durch Werkzeuge zur Erstellung von "professionellen Sprachsynthesen" und die Einbindung realistischer "KI-Avatare", die Ihre Inhalte in fesselnde Erlebnisse verwandeln.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet eine robuste Suite von "KI-gestützten Werkzeugen" für die "Inhaltserstellung", darunter einen intuitiven "Drag-and-Drop-Editor" und anpassbare "Videovorlagen". Sie haben Zugriff auf eine umfangreiche "Stock-Medien"-Bibliothek und "vorgeschlagene Szenen", um schnell "professionelle Videos" zu erstellen, die herausstechen.

Kann ich die KI-Avatare von HeyGen für diverse Marketingkampagnen nutzen?

Absolut. Die innovative "KI-Avatar"-Technologie von HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und personalisierte "Videomarketing"-Inhalte zu produzieren, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Integrieren Sie diese realistischen Avatare mit "professionellen Sprachsynthesen", um Ihre Botschaft effektiv über verschiedene "Social-Media-Videos" und Plattformen zu vermitteln.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Videos eine hochwertige, professionelle Optik erreichen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, "professionelle Videos" mühelos zu erstellen, indem es "Branding-Kontrollen" bietet, um eine konsistente visuelle Identität zu wahren. Unsere Plattform unterstützt "Größenanpassung im Seitenverhältnis" für verschiedene Kanäle und bietet Werkzeuge zur Produktion von "hochwertigen Videos", die für jedes Social-Media- oder Marketingkanal optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo