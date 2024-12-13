Generator für Erklärvideos im öffentlichen Dienst: Vereinfachte AI-Videos

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle öffentliche Kommunikations- und Schulungsvideos für den öffentlichen Sektor mit AI-Avataren.

Entwerfen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das das neue Online-Portal für kommunale Dienstleistungen vorstellt, und richten Sie sich dabei an neue Einwohner und die allgemeine Öffentlichkeit. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer freundlichen, informativen AI-Avatar-Stimme und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für eine dynamische Präsentation.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul für Mitarbeiter des öffentlichen Sektors zu aktualisierten Datenschutzprotokollen. Verwenden Sie klare, prägnante Bildschirmtexte und Grafiken mit einer neutralen, autoritativen Stimme und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 60-sekündige öffentliche Bekanntmachung (PSA), die zur Teilnahme an Nachbarschaftsreinigungsinitiativen ermutigt. Zielgruppe sind Gemeindemitglieder und Familien. Verwenden Sie einen optimistischen, positiven und visuell ansprechenden Stil mit einem ermutigenden Audioton, indem Sie eine der vorgefertigten Vorlagen und Szenen von HeyGen anpassen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges öffentliches Kommunikationsvideo, um Bürger über aktuelle Änderungen der öffentlichen Verkehrsrouten zu informieren. Zielgruppe sind alle politischen Interessengruppen. Verwenden Sie einen direkten, modernen und leicht verständlichen visuellen Stil mit einer klaren, artikulierten Stimme und stellen Sie durch HeyGens Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen eine breite Zugänglichkeit sicher.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Erklärvideos im öffentlichen Dienst funktioniert

Produzieren Sie schnell klare und wirkungsvolle Erklärvideos für den öffentlichen Dienst mit AI, indem Sie komplexe Informationen in ansprechende Videoinhalte für Ihr Publikum verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre öffentliche Dienstnachricht in den Text-zu-Video-aus-Skript-Editor einzufügen oder zu schreiben. Unsere AI analysiert Ihren Inhalt, um die Videoerstellung vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch deren Aussehen und Gesten an Ihren Kommunikationsstil anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie ein Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen. Sie können auch den Ton und die Geschwindigkeit für optimale Klarheit und Wirkung feinabstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Erklärvideos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Teilen Sie Ihre wichtigen öffentlichen Bekanntmachungen effizient mit Ihrer Gemeinschaft.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklären Sie komplexe öffentliche Dienstleistungen

.

Vereinfachen Sie komplexe öffentliche Dienstleistungen und Richtlinien in klare, ansprechende AI-generierte Erklärvideos für Bürger.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Erklärvideos aus einem Skript?

HeyGen vereinfacht den technischen "Text-zu-Video-aus-Skript"-Workflow, indem Benutzer direkt Text eingeben können, den unsere fortschrittliche "AI-Videoerstellungsplattform" dann in ansprechende "Erklärvideos" umwandelt. Dies rationalisiert den Produktionsprozess und macht HeyGen zu einem effizienten "AI-Erklärvideo-Macher".

Welche fortschrittlichen technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von AI-Avataren?

HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten zur Erstellung hochrealistischer "AI-Avatare", die Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Lippenbewegungen übermitteln können. Diese Avatare integrieren sich nahtlos mit unserer "Voiceover-Generierungsfunktion" und erwecken Skripte für vielfältige Kommunikationsbedürfnisse zum Leben.

Kann HeyGen automatisch Untertitel und Voiceovers für öffentliche Kommunikationsvideos erstellen?

Ja, HeyGen bietet automatische "Untertitel/Caption"-Generierung, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer "öffentlichen Kommunikationsinhalte" zu verbessern. In Kombination mit fortschrittlicher "Voiceover-Generierung" stellt HeyGen sicher, dass Ihre Botschaften klar und ohne manuellen Aufwand weitgehend verstanden werden.

Wie unterstützt HeyGen die schnelle Videoerstellung für öffentliche Bekanntmachungen?

HeyGen beschleunigt die "Videoerstellung" für "öffentliche Bekanntmachungen" erheblich durch seine intuitive "Drag-and-Drop-Funktionalität" und eine umfangreiche Bibliothek professioneller "Vorlagen". Dies ermöglicht es Benutzern, schnell überzeugende Inhalte für wichtige öffentliche Botschaften zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo