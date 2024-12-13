Öffentliche Dienstvideo-Erstellung: Erstellen Sie wirkungsvolle PSAs

Gestalten Sie kraftvolle öffentliche Dienstvideos, die Resonanz finden; erzeugen Sie mühelos hochwertige Sprachüberlagerungen, um Ihr Publikum zu fesseln und Veränderungen zu bewirken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Video, das lokale Gemeindemitglieder dazu ermutigt, an einer Nachbarschaftsreinigungsaktion teilzunehmen. Dieses Segment des öffentlichen Dienstvideo-Machers sollte helle, inspirierende Bilder und eine dringliche, aber hoffnungsvolle Stimme enthalten, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird und die Daten, Zeiten und Auswirkungen der Gemeinschaftsbeteiligung klar darlegt. Der visuelle Stil sollte sauber und motivierend sein und zu direktem Handeln anregen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Video für Kinder und ihre Eltern über grundlegende Verkehrssicherheit für Fußgänger, das häufige Gefahren und sichere Praktiken hervorhebt. Der visuelle Stil sollte klar, animiert und freundlich sein, gepaart mit einer informativen und ruhigen Erzählung. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Sicherheitstipps für ein vielfältiges Publikum leicht zugänglich sind, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für ein klares Verständnis verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video zur sozialen Bewusstseinsbildung für Social-Media-Nutzer und Pädagogen, das die entscheidende Bedeutung der digitalen Kompetenz in der heutigen Welt betont. Verwenden Sie moderne, saubere Grafiken mit wirkungsvollen Textüberlagerungen, die einer Vorlage aus HeyGens umfangreicher Vorlagen- und Szenenbibliothek folgen. Der Ton sollte eine prägnante, autoritative Stimme sein, die den Inhalt leicht verdaulich und teilbar macht.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von öffentlichen Dienstvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen mit HeyGens AI-Tools und verwandeln Sie Ihre Botschaft in wenigen Minuten in überzeugende Videoinhalte.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionell gestalteten Videovorlage aus unserer umfangreichen Bibliothek oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre öffentliche Bekanntmachung auf Ihre spezifische Botschaft zuzuschneiden.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihr Skript direkt in HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ein, die automatisch professionellen Dialog mit AI-Stimmen generiert und Ihre Videoproduktion vereinfacht.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Elemente und Branding an
Heben Sie Ihre Botschaft hervor, indem Sie überzeugende visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek integrieren, Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen und die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild anwenden.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Überprüfen Sie Ihr finales öffentliches Dienstvideo, nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um es für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren, und exportieren Sie es in hoher Qualität, bereit, Ihr Publikum zu informieren und zu inspirieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie zu Gemeinschaftsaktionen und Bewusstsein

Entwickeln Sie wirkungsvolle Videos, die Bürger inspirieren, positive Veränderungen fördern und das Bewusstsein für verschiedene öffentliche Dienstinitiativen und -anliegen schärfen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fesselnder öffentlicher Bekanntmachungen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende öffentliche Dienstvideos mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer leistungsstarken kreativen Engine zu produzieren. Unsere Videovorlagen und AI-Tools ermöglichen eine End-to-End-Videoerstellung, die den Prozess effizient und wirkungsvoll für PSA-Themen macht.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für wirkungsvolle öffentliche Dienstvideos?

HeyGen bietet eine reichhaltige Medienbibliothek, professionelle Videovorlagen und anpassbare Animationen, um Ihre Erfahrung mit dem öffentlichen Dienstvideo-Macher zu verbessern. Fügen Sie mühelos Sprachüberlagerungen und Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar ist und ein breites Publikum erreicht.

Kann HeyGen Skripte in vollständige öffentliche Bekanntmachungen umwandeln?

Ja, HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte in vollständig realisierte öffentliche Bekanntmachungen zu verwandeln. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und automatisch natürlich klingende Sprachüberlagerungen für professionelle Ergebnisse generieren.

Wie kann HeyGen öffentliche Dienstvideos für verschiedene soziale Plattformen optimieren?

HeyGen vereinfacht die Anpassung Ihres öffentlichen Dienstvideos für verschiedene soziale Plattformen mit Funktionen wie der Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Nutzen Sie außerdem AI-Dubbing in über 140 Sprachen und Untertitel, um Ihre Reichweite global zu erweitern.

