Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur öffentlichen Aufklärung, das sich an Mitglieder der lokalen Gemeinschaft richtet und die Bedeutung des Bewusstseins für psychische Gesundheit betont. Das Video sollte einen warmen, informativen und beruhigenden visuellen Stil annehmen, ergänzt durch sanfte Hintergrundmusik und klare Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Kernbotschaften auf eine zugängliche Weise zu präsentieren und so eine kraftvolle öffentliche Aufklärung zu schaffen.

