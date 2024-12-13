Generator für öffentliche Aufklärungsvideos: Erstellen Sie PSAs mit AI

Erstellen Sie überzeugende öffentliche Aufklärungen mit AI-Avataren für ansprechende, studioqualitätige Videos.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur öffentlichen Aufklärung, das sich an Mitglieder der lokalen Gemeinschaft richtet und die Bedeutung des Bewusstseins für psychische Gesundheit betont. Das Video sollte einen warmen, informativen und beruhigenden visuellen Stil annehmen, ergänzt durch sanfte Hintergrundmusik und klare Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Kernbotschaften auf eine zugängliche Weise zu präsentieren und so eine kraftvolle öffentliche Aufklärung zu schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Umweltbewusstseins-Kampagnenvideo für junge Erwachsene und Studenten, das nachhaltige Praktiken hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, ansprechend und dynamisch sein, mit peppiger Musik und lebendigen Grafiken. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript effizient in eine überzeugende PSA-Video-Produktion zu verwandeln und die Botschaft des Umweltschutzes zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video zur Erinnerung an bürgerliche Pflichten, das sich an die Allgemeinheit richtet und zu lokalen Freiwilligenmöglichkeiten ermutigt. Die Ästhetik sollte autoritativ, aber zugänglich sein, inspirierende Bilder und eine professionelle Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, integrieren. Dieses maßgeschneiderte Video wird als wirkungsvolles öffentliches Aufklärungsvideo dienen, das anpassbare Vorlagen verwendet, um das Engagement der Gemeinschaft zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Sicherheitsvideo für Familien mit Kindern, das sich auf die Verhütung von Hausbränden konzentriert. Der visuelle und akustische Stil muss freundlich, klar und visuell einfach sein, mit hellen Farben und leicht verständlichen Animationen. Integrieren Sie relevante Bilder aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Botschaft zu verstärken und eine gebrauchsfertige Videovorlage für wesentliche Sicherheitsinformationen zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für öffentliche Aufklärungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Videos zur öffentlichen Aufklärung, indem Sie Ihre Botschaft in eine wirkungsvolle visuelle Geschichte für jede Plattform verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Video direkt aus Text mit unserer Text-zu-Video-Funktion erstellen. Fügen Sie einfach Ihre Botschaft zur öffentlichen Aufklärung ein, um die Grundlage zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, oder erkunden Sie anpassbare Vorlagen, um den perfekten Stil für Ihre Videos zur öffentlichen Aufklärung zu finden.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die umfangreiche Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial und Bilder nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr PSA-Video einen professionellen Look bietet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr PSA
Finalisieren Sie Ihre Videos zur öffentlichen Aufklärung mit Größenanpassung und Exportoptionen. Ihr fertiges Video ist bereit, über soziale Medien und andere Kanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle motivierende PSAs

.

Entwickeln Sie inspirierende öffentliche Aufklärungen, die Gemeinschaften zu positivem Handeln und gesellschaftlichem Nutzen motivieren und erheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell überzeugende Videos zur öffentlichen Aufklärung zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Videos zur öffentlichen Aufklärung mit seinem intuitiven AI-Video-Generator. Sie können Ihr Skript in ein fesselndes Video verwandeln, indem Sie anpassbare Vorlagen und realistische AI-Avatare nutzen, was die Produktionszeit erheblich verkürzt und gleichzeitig einen professionellen Standard beibehält.

Welche kreativen AI-Tools bietet HeyGen, um meine Inhalte für öffentliche Aufklärungsvideos zu verbessern?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer AI-Tools, um Ihre Videos zur öffentlichen Aufklärung zu verbessern. Nutzen Sie AI-Avatare, einen fortschrittlichen AI-Sprachgenerator und eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockmaterial, um visuell beeindruckende und wirkungsvolle PSAs ohne komplexe Bearbeitung zu produzieren.

Kann ich das Erscheinungsbild und das Branding meiner PSA-Videos mit HeyGens AI-Video-Generator anpassen?

Absolut! HeyGens AI-Video-Generator gibt Ihnen die volle Kontrolle über die kreativen Elemente und das Branding Ihrer PSA-Videos. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, integrieren Sie die Logos und Farben Ihrer Organisation und passen Sie die Seitenverhältnisse an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auf allen Plattformen konsistent bleibt.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Videos zur öffentlichen Aufklärung zugänglich sind und ein breites Publikum erreichen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihre Videos zur öffentlichen Aufklärung hochgradig zugänglich und effektiv für diverse Zielgruppen zu machen. Mit automatischen Untertiteln/Untertitelungen und AI-Synchronisation in über 140 Sprachen können Sie Videos erstellen, die klar kommunizieren und weltweit öffentliches Engagement fördern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo