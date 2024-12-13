Videoersteller für öffentliche Bekanntmachungen: Bilden & Inspirieren

Verwandeln Sie Ihre Botschaft in ansprechende PSA-Videos mit Text-zu-Video aus Skript und steigern Sie das Bewusstsein mühelos.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für eine öffentliche Bekanntmachung, das sich an junge Erwachsene und Umweltaktivisten richtet und für nachhaltige Praktiken wirbt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit üppigen Naturszenen und minimalistischen Grafiken, ergänzt durch beruhigende, ambientale Klänge. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Kernbotschaften mit einer klaren, autoritativen Stimme zu übermitteln, und setzen Sie Voiceover-Generierung ein, um eine konsistente Lieferung zu gewährleisten und das Bewusstsein effektiv zu schärfen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges PSA-Video, das sich an Eltern und Pädagogen richtet und sie über die Bedeutung der digitalen Sicherheit für Kinder aufklärt. Gestalten Sie ein informatives und ansprechendes Video mit animierten Grafiken, die komplexe Konzepte vereinfachen, begleitet von einer warmen, beruhigenden Erzählung. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um das erste Video schnell zu erstellen, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern und eine kraftvolle Erzählung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video für eine öffentliche Bekanntmachung, das sich auf das Bewusstsein für psychische Gesundheit konzentriert und für die breite Öffentlichkeit sowie für Personen, die Unterstützung suchen, gedacht ist. Das Video sollte einen sanften, einfühlsamen visuellen Stil haben, der vielfältiges Stockmaterial integriert, das Hoffnung und Verbindung vermittelt, untermalt von einer sanften, erhebenden Musik. Beginnen Sie mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu vereinfachen, und integrieren Sie verschiedene visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine überzeugende Erzählung mit unserem Generator für Videos zu öffentlichen Bekanntmachungen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine dynamische 30-sekündige öffentliche Bekanntmachung mit HeyGen als Videoersteller, die für lokale Gemeinschaftsmitglieder und Social-Media-Nutzer gedacht ist und dringende Gesundheitsinitiativen der Gemeinschaft hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig sein, mit fetten Textüberlagerungen und lebendigen Farben, gepaart mit einem energischen, klaren Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und maximale Reichweite und Wirkung für Ihr Video zur öffentlichen Bekanntmachung zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoersteller für öffentliche Bekanntmachungen funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen mit einer benutzerfreundlichen Plattform, die AI-Tools und anpassbare Vorlagen nutzt, um zu informieren, zu bilden und zum Handeln zu inspirieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr PSA aus einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von vorgefertigten "PSA-Vorlagen", die auf verschiedene Anliegen zugeschnitten sind. Diese Vorlagen bieten eine grundlegende Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Projekt schnell zu starten und ein professionelles Aussehen zu gewährleisten.
2
Step 2
Entwickeln Sie Ihre Botschaft mit einem Skript
Gestalten Sie Ihre Botschaft für die öffentliche Bekanntmachung, indem Sie Ihre "Skripte" eingeben. Unsere Text-zu-Video-Funktion kann Ihre schriftlichen Inhalte in überzeugende visuelle Erzählungen verwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende visuelle und akustische Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr PSA, indem Sie relevante visuelle Elemente integrieren. Greifen Sie auf unsere umfangreiche "Medienbibliothek" zu, um überzeugendes Stockmaterial, Bilder und Musikstücke zu finden, die mit Ihrer Botschaft übereinstimmen und Ihr Video fesselnder machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Bekanntmachung
Sobald Ihr PSA fertig ist, können Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen "exportieren", die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre wirkungsvolle Botschaft über "Social Media" und andere Kanäle, um ihre Reichweite zu maximieren und das Bewusstsein zu schärfen.

Anwendungsfälle

Inspirieren Sie zu Handlungen mit motivierenden PSAs

Produzieren Sie kraftvolle, motivierende PSA-Videos, die positive Verhaltensänderungen fördern und das Wohlbefinden der Gemeinschaft stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfachen HeyGens AI-Tools die Erstellung von PSA-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um den gesamten Prozess der Erstellung von Videos für öffentliche Bekanntmachungen zu optimieren. Nutzer können wirkungsvolle Videos direkt aus Skripten mit Text-zu-Video-Funktionen erstellen, ergänzt durch realistische Voiceover-Generierung und eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren. Dies reduziert die Produktionszeit und -ressourcen erheblich.

Welche Anpassungsoptionen stehen für die Gestaltung eines PSA-Videos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, darunter professionell gestaltete Videovorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockmaterial, um Ihnen bei der Erstellung überzeugender PSA-Videos zu helfen. Sie können Ihre Botschaft weiter personalisieren mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben und Elemente einfach mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche anordnen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass PSA-Videos für verschiedene Plattformen bereit sind?

HeyGen bietet vielseitige Exportoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos für öffentliche Bekanntmachungen in verschiedenen Seitenverhältnissen zu produzieren, die für unterschiedliche Plattformen, einschließlich Social Media, geeignet sind. Zusätzlich können automatische Untertitel hinzugefügt werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung überzeugender öffentlicher Bekanntmachungen?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundliche Plattform konzipiert, die es jedem ermöglicht, hochwertige Videos für öffentliche Bekanntmachungen zu erstellen, ohne vorherige Bearbeitungserfahrung. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und nutzen Sie AI-Funktionen, um Ihre Geschichte effektiv zu erzählen und das Bewusstsein zu schärfen.

