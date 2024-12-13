Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für eine öffentliche Bekanntmachung, das sich an junge Erwachsene und Umweltaktivisten richtet und für nachhaltige Praktiken wirbt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit üppigen Naturszenen und minimalistischen Grafiken, ergänzt durch beruhigende, ambientale Klänge. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Kernbotschaften mit einer klaren, autoritativen Stimme zu übermitteln, und setzen Sie Voiceover-Generierung ein, um eine konsistente Lieferung zu gewährleisten und das Bewusstsein effektiv zu schärfen.

Video Generieren