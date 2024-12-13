Werden Sie ein öffentlicher Informationsvideomacher mit AI

Gestalten Sie fesselnde Informationsvideos, die wirklich ankommen. Nutzen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare, um Ihre Botschaft mit Wirkung und Professionalität zu übermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Erklärvideo für Technikbegeisterte und Frühadopter, das die Fähigkeiten eines hypothetischen neuen AI-Tools mit einem futuristischen, hochmodernen visuellen Stil präsentiert. Dieses Video sollte mitreißende, begeisterte Audioelemente enthalten und HeyGens benutzerdefinierte AI-Avatare hervorheben, um die Informationen zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo für ein kleines lokales Café, das potenzielle Kunden mit einem fröhlichen und einladenden visuellen Stil anziehen soll, untermalt von freundlicher, einladender Musik. Die `Video-Vorlagen`-Funktion in HeyGen sollte verwendet werden, um schnell eine professionelle, aber warme Werbung zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges Trainingsvideo für interne Teams, das ein neues Software-Update detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte professionell, sauber und direkt sein, mit einem autoritativen und informativen Audioton, wobei HeyGens `Text-zu-Video aus Skript`-Funktionalität genutzt wird, um die Inhaltserstellung für dieses wichtige Mitarbeiter-Update zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der öffentliche Informationsvideomacher funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle Informationsvideos mit AI-gestützten Tools. Verwandeln Sie Ihre Botschaft mühelos in fesselnde visuelle Geschichten, die bei Ihrem Publikum ankommen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr Informationsvideo, indem Sie eine professionelle Video-Vorlage auswählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion für die sofortige Inhaltserstellung zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen oder anpassen, um Ihre Informationen zu präsentieren und Ihre öffentlichen Bekanntmachungsvideos dynamischer und ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Erstellen Sie professionelle Voiceovers
Nutzen Sie unser Tool zur Sprachsynthese, um klare, überzeugende Erzählungen zu erstellen, die Ihre öffentliche Botschaft effektiv vermitteln und für hochwertige Audioqualität in Ihrem Video sorgen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Informationsvideo, indem Sie die Optionen für das Seitenverhältnis und den Export anpassen, um sicherzustellen, dass es perfekt für die Verbreitung auf allen Plattformen optimiert ist, um maximale Reichweite zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement in der öffentlichen Bildung fördern

Entwickeln Sie dynamische AI-gestützte Videos, um die Teilnahme und das Erinnerungsvermögen in öffentlichen Aufklärungskampagnen, Gemeinschaftsschulungen und Informationsworkshops zu erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen kreatives Video-Storytelling für unterschiedliche Bedürfnisse?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende "Marketingvideos" und "öffentliche Bekanntmachungsvideos" durch "AI-gestützte Videoproduktion" zu erstellen. Seine robusten "Video-Vorlagen" und "AI-Tools" vereinfachen das "Video-Storytelling" und machen es zu einem effektiven "öffentlichen Informationsvideomacher".

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem besonders "benutzerfreundlichen" "Videomacher"?

HeyGen bietet eine optimierte "Drag-and-Drop-Oberfläche", die die "Videoproduktion" vereinfacht. Mit "AI-Avataren" und "Text-zu-Video"-Funktionalität bietet es eine intuitive Plattform für effiziente Inhaltserstellung.

Kann ich "benutzerdefinierte AI-Avatare" und Markenelemente in HeyGen integrieren?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung und Nutzung von "benutzerdefinierten AI-Avataren", die personalisiertes "Video-Storytelling" ermöglichen. Nutzer können auch "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben anwenden, um eine konsistente visuelle Identität in all ihren Videos zu gewährleisten.

Bietet HeyGen "Voiceovers" und "Untertitel" für professionelle "Videoproduktion"?

Ja, HeyGen bietet integrierte "Sprachsynthese" und automatische "Untertitel/Beschriftungen", um eine hochwertige und zugängliche "Videoproduktion" sicherzustellen. Dies verbessert das Zuschauerengagement und sorgt dafür, dass Ihre Botschaft effektiv ein breiteres Publikum erreicht.

