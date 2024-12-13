Generator für öffentliche Informationsvideos: Erstellen Sie PSAs mit AI-Avataren

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos für öffentliche Bekanntmachungen. Verwandeln Sie einfach Ihr Skript mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion in ein professionelles Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Softwarebenutzer, das sich an technische Fachleute richtet, die komplexe Konzepte schnell erfassen müssen. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit Bildschirmaufnahmen und dynamischen Textüberlagerungen, um wichtige Funktionen hervorzuheben, ergänzt durch eine präzise, klare AI-Stimme. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um den Videoinhalt automatisch zu generieren und stellen Sie sicher, dass genaue Untertitel und Bildunterschriften für die Barrierefreiheit enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 45-sekündiges Ankündigungsvideo für die Öffentlichkeit, das darauf abzielt, Mitarbeiter über ein bevorstehendes Firmenevent zu informieren. Der visuelle Stil sollte lebendig und optimistisch sein, indem HeyGens Vorlagen und Szenen für einen schnellen Start genutzt werden und benutzerdefinierte Markenelemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden. Der Ton sollte eine fröhliche, freundliche Stimmung mit Hintergrundmusik haben, die Begeisterung weckt, und ein professionelles, aber zugängliches Gefühl für alle Teammitglieder schaffen. Dies demonstriert die Kraft eines speziellen Ankündigungsvideo-Generators.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Informationsvideo, das neue Datensicherheitsprotokolle einem breiten Online-Publikum erklärt, einschließlich nicht-technischer Interessengruppen, und sicherstellt, dass es auf verschiedenen Plattformen zugänglich ist. Die visuelle Präsentation sollte beruhigend und autoritativ sein, mit klaren Infografiken und professionellem Stockmaterial, und eine AI-Stimme verwenden, die Vertrauen und Klarheit vermittelt. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Social-Media-Kanäle zu optimieren und AI-Stimmen für eine konsistente Erzählung zu verwenden. Dies wird einen nahtlosen AI-Videoproduktionsprozess für kritische "Datensicherheits"-Kommunikation demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für öffentliche Informationsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach wirkungsvolle Videos für öffentliche Informationen mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Botschaft in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihre öffentliche Informationsnachricht in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihr Skript sofort in ein dynamisches Video verwandeln, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und professionellen Videovorlagen, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Personalisieren Sie das Aussehen und Gefühl, um es Ihrem Thema und Publikum anzupassen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Barrierefreiheit hinzu
Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Erhöhen Sie die Reichweite mit automatischen Untertiteln und Bildunterschriften, um Ihre öffentliche Ankündigung für alle zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr öffentliches Informationsvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihr professionell produziertes öffentliches Informationsvideo ist nun bereit, auf allen Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie öffentliche Bildungs- und Aufklärungskampagnen

Entwickeln und liefern Sie umfangreiche öffentliche Bildungskurse und Aufklärungskampagnen, um mühelos ein vielfältiges Publikum weltweit zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videoinhalten?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, Text mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Mit hochmodernen AI-Avataren und einer großen Auswahl an AI-Stimmen vereinfacht es den gesamten Videoproduktionsprozess und macht es einfach, hochwertige Videoinhalte aus einem einfachen Skript zu erstellen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für Branding und Anpassung in der Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, benutzerdefinierte Logos und Markenfarben in ihre Ankündigungsvideos zu integrieren. Die Plattform bietet auch eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stock-Unterstützung und flexible Größenanpassung im Seitenverhältnis für verschiedene Exportanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen öffentliche Informationsvideos mit zugänglichen Funktionen wie Untertiteln und benutzerdefinierten Voiceovers erstellen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Generator für öffentliche Informationsvideos, der wesentliche Barrierefreiheitsfunktionen umfasst. Es generiert automatisch Untertitel und Bildunterschriften und unterstützt benutzerdefinierte Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften in Videos für öffentliche Bekanntmachungen klar und von einem vielfältigen Publikum verstanden werden.

Ist Datensicherheit eine Priorität bei der AI-Videoerstellung von HeyGen?

Ja, HeyGen legt größten Wert auf Datensicherheit und setzt robuste Maßnahmen ein, um alle von Nutzern erstellten AI-Videoinhalte zu schützen. Unsere Plattform ist für die sichere Inhaltserstellung konzipiert und gewährleistet Vertraulichkeit und Integrität während des gesamten AI-Videoproduktionsprozesses.

