Produzieren Sie schnell Bildungsinhalte und verbessern Sie das Gesundheitsmarketing. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Szenen, um wirkungsvolle Patientenkommunikation zu erstellen.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das für die breite Öffentlichkeit konzipiert ist und gängige Gesundheitsirrtümer aufklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die Zuschauer mit klaren visuellen Darstellungen und einem ansprechenden Ton durch die Fakten führt. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um eine präzise "Patientenaufklärung" in einem leicht verständlichen Format zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Mitglieder der Gemeinschaft richtet und eine neue Initiative im Bereich der öffentlichen Gesundheit hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und farbenfroh sein, mit modernen Grafiken und einer inspirierenden musikalischen Untermalung, um das Engagement zu steigern. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video-Funktion, um diese wirkungsvolle "Gesundheitsmarketing"-Kampagne schnell zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an Kinder und Eltern richtet und die Bedeutung der richtigen Handhygiene betont. Dieses Video würde von hellen, einfachen animierten Visualisierungen und einem eingängigen Jingle oder freundlichen Voiceover profitieren, um die wichtigsten "Botschaften zur öffentlichen Gesundheit" einprägsam zu machen. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ansprechende Visualisierungen und fügen Sie klare Untertitel für die Barrierefreiheit hinzu.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein professionelles 45-sekündiges Video vor, das einen neuen Gesundheitsdienst potenziellen Patienten und Anwohnern vorstellt. Das Video benötigt einen eleganten und modernen visuellen Stil, beruhigende Hintergrundmusik und ein beruhigendes professionelles Voiceover, um Vertrauen aufzubauen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für das optimale Betrachten auf verschiedenen Plattformen und die Text-zu-Video-Funktion, um eine genaue und polierte "Klinikpromotion" sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Öffentliche Gesundheitsvideo-Ersteller funktioniert

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Videos zur öffentlichen Gesundheit mit HeyGens KI-Video-Generator, der für klare Gesundheitskommunikation und Patientenaufklärung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts zur öffentlichen Gesundheitsbotschaft. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video und vereinfacht die Inhaltserstellung für effektive Gesundheitskommunikation.
2
Step 2
Wählen Sie Avatare und Visuals
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren" wählen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Ergänzen Sie Ihr Video mit überzeugenden Medien aus unserer Bibliothek, um wichtige Konzepte der öffentlichen Gesundheit für die Patientenaufklärung zu visualisieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Barrierefreiheit
Stärken Sie Ihre organisatorische Identität, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen, um eine konsistente visuelle Botschaft zu bewahren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte für alle zugänglich sind, indem Sie einfach automatische Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Bereiten Sie Ihr Video zur öffentlichen Gesundheit für jede Plattform mit "Größenanpassung & Exporte" vor. Laden Sie Ihr hochwertiges Video einfach herunter, um es über soziale Medien oder andere Kanäle zu verbreiten und Ihre Reichweite zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Öffentliche Gesundheitsschulung verbessern

Steigern Sie die berufliche Entwicklung und Compliance-Schulung für Teams im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit ansprechenden, KI-gestützten Videoinhalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videos zur öffentlichen Gesundheit vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Videos zur öffentlichen Gesundheit mit einem intuitiven KI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, schnell ansprechende Bildungsinhalte mit anpassbaren Vorlagen und KI-Avataren zu erstellen. Dies ermöglicht eine effektive Gesundheitskommunikation und Patientenaufklärung mühelos.

Kann HeyGen Gesundheitsvideos für spezifisches Branding anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Logos, spezifische Farben und einzigartige Stile in Gesundheitsmarketing-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Patientenaufklärungs- und Werbevideoinhalte eine professionelle und konsistente Markenidentität bewahren.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Gesundheitskommunikation?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Funktionen wie realistische KI-Avatare und automatische Untertitel, die Ihre Gesundheitsvideos zugänglicher und dynamischer machen. Sie können auch Voiceovers direkt aus Ihrem Skript für wirkungsvolle Patientenaussagen und Bildungsinhalte generieren.

Wie unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate für Gesundheitskampagnen?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Gesundheitskampagnen ein breites Publikum erreichen, indem es anpassbare Seitenverhältnisse und nahtlose Videoexporte unterstützt. Dies ermöglicht es Ihnen, vielseitige Inhalte zu erstellen, die für soziale Medien, Patientenaufklärung oder interne Kommunikation geeignet sind und einen polierten visuellen Stil über Plattformen hinweg beibehalten.

