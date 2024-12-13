Generator für öffentliche Ankündigungsvideos: Erstellen Sie PSAs sofort

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos für öffentliche Bekanntmachungen mit fortschrittlichen AI-Avataren für dynamische visuelle Inhalte.

587/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Ankündigungsvideo, um junge Erwachsene für einen lokalen Wohltätigkeitslauf zu gewinnen. Das Video benötigt einen lebendigen, modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, dynamischen Texteinblendungen und einem mitreißenden Musiktrack, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nutzen Sie die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um den Erstellungsprozess zu starten, und stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für die Interaktion in sozialen Medien optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte verwenden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen professionellen 60-sekündigen Video-Generator für öffentliche Ankündigungen für Kleinunternehmer, der ein neues Regierungsförderprogramm detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikbasiert sein, um Informationen klar zu präsentieren, begleitet von einer klaren, autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Dieses Video sollte komplexe Details effektiv vermitteln, indem es die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzt, um Genauigkeit zu gewährleisten, und Untertitel/Captions für maximale Zugänglichkeit und Verständnis enthält.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 15-sekündiges Ankündigungsvideo, das sich an Unternehmensmitarbeiter richtet und als freundliche Erinnerung an eine bevorstehende interne Richtlinienänderung dient. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt, freundlich und ermutigend sein, mit einfachen Animationen oder relevantem Stockmaterial für Klarheit. Verstärken Sie die Botschaft, indem Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für ansprechende visuelle Inhalte und eine reibungslose Voiceover-Generierung nutzen, um die Erinnerung effektiv zu übermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für öffentliche Ankündigungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für öffentliche Bekanntmachungen und PSAs in Minuten, indem Sie AI nutzen, um Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll zu vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts für das Video zur öffentlichen Bekanntmachung. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in dynamische Szenen und bereitet die Bühne für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Ankündigung visuell darzustellen. Passen Sie deren Erscheinungsbild an, um sicherzustellen, dass Ihr Video zur öffentlichen Bekanntmachung einen professionellen und ansprechenden Präsentator hat.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion, um Ihr Skript in natürlich klingende Sprache zu verwandeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um Ihre öffentliche Bekanntmachung mit perfekter Klarheit und Ton zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Bearbeitung und exportieren Sie Ihre hochwertige öffentliche Bekanntmachung in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihr fertiges Ankündigungsvideo mühelos auf allen gewünschten sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungs- und Informationsvideos für die Öffentlichkeit

.

Erstellen Sie überzeugende Bildungs- und Informationsvideos für die Öffentlichkeit, die das Verständnis und die Behaltensquote mit AI-Technologie steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Videos für öffentliche Bekanntmachungen vereinfachen?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an PSA-Vorlagen und Ankündigungsvideo-Vorlagen, die es den Nutzern ermöglichen, schnell ansprechende Inhalte zu erstellen. Diese Vorlagen bieten einen kreativen Ausgangspunkt und stellen sicher, dass Ihre Botschaft effektiv übermittelt wird.

Kann ich AI-Avatare und benutzerdefinierte Voiceovers für meine Ankündigungsvideos verwenden?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ankündigungsvideos mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers, die direkt aus Ihren Skripten generiert werden, aufzuwerten. Diese Funktion verleiht Ihrer Botschaft eine einzigartige und persönliche kreative Note, die sie wirkungsvoller macht.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für meine Ankündigungsvideos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und diverse Musiktracks, um Ihre Ankündigungsvideos zu bereichern. Sie können auch Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo und Ihre Farben einzubinden und so ein konsistentes und professionelles kreatives Ergebnis zu gewährleisten.

Entdecken Sie die AI-Funktionen von HeyGen zur Erstellung effektiver Ankündigungsvideos.

Die AI-Funktionen von HeyGen, einschließlich Text-zu-Video und intelligenter Szenenvorschläge, rationalisieren den gesamten kreativen Prozess für Ankündigungsvideos. Dies ermöglicht die effiziente Produktion von hochwertigen Inhalten ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo