Public Alignment Video Maker für ansprechende öffentliche Kommunikation

Steigern Sie das Engagement der Gemeinschaft und bauen Sie Vertrauen in der Öffentlichkeit mit überzeugenden Videos auf, die realistische AI-Avatare enthalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für eine Regierungsabteilung, um die Mitarbeiter mit neuen Compliance-Protokollen in Einklang zu bringen, indem Sie einen Government Alignment Video Maker-Ansatz verwenden. Dieses Video sollte eine professionelle, unternehmensgerechte visuelle Ästhetik und eine klare, autoritative Stimme aufweisen, die für Beamte bestimmt ist. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Richtliniendetails effizient in überzeugende visuelle Darstellungen umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges Social-Media-Video, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Transparenzberichte der lokalen Regierung zu stärken, und richten Sie sich an Online-Bürger auf verschiedenen Plattformen. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und klare Audioqualität. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für eine breitere Reichweite und Engagement nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Erklärvideo, das die Nützlichkeit eines Public Alignment Video Makers für Mitglieder des Gemeinderats und öffentliche Administratoren demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, lehrreich und professionell sein und klare, prägnante Erklärungen für ein spezialisiertes Publikum bieten. Integrieren Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Konzepte und Daten visuell zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Public Alignment Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für die Kommunikation im öffentlichen Sektor und das Gemeinschaftsengagement mit unserer AI-gestützten Plattform, die Transparenz und Vertrauen fördert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres klaren und prägnanten Videoskripts. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in natürlich klingende Sprachsynthesen zu verwandeln und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft professionell übermittelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Organisation oder Botschaft visuell darzustellen. Diese AI-Präsentatoren fügen Ihren öffentlichen Kommunikationsmitteln ein professionelles und ansprechendes menschliches Element hinzu.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stärken Sie Ihre organisatorische Identität, indem Sie benutzerdefinierte Markensteuerungen anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre bevorzugten Farben und Schriftarten, um eine konsistente und vertrauenswürdige visuelle Präsenz in allen Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie mit Untertiteln
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich ist. Generieren Sie automatisch AI-Untertitel für Ihr Video und exportieren Sie dann Ihre endgültige Kreation, bereit für die nahtlose Verteilung auf verschiedenen öffentlichen Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbreiten Sie öffentliche Informationen und Bildung

Nutzen Sie AI, um informative Videos zu produzieren, die effektiv ein breiteres öffentliches Publikum mit wesentlichen Informationen und Bildungsinhalten erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen effektive Kommunikation im öffentlichen Sektor?

HeyGen befähigt Regierungsbehörden und öffentliche Organisationen, ansprechende Videos für das Gemeinschaftsengagement und die öffentliche Verwaltung zu erstellen. Nutzen Sie HeyGens AI-Video-Maker, um schnell wichtige Public Alignment Videos zu produzieren und das Vertrauen der Öffentlichkeit mit konsistenter Botschaft und Markensteuerung zu fördern.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen für die schnelle Videoproduktion?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Text in professionelle Videos mit anpassbaren AI-Avataren und realistischer AI-Sprachsynthese umwandelt. Dieser Online-Video-Maker hilft Benutzern, effizient hochwertige Inhalte zu erstellen, von Social-Media-Videos bis hin zu internen Kommunikationsvideos.

Unterstützt HeyGen Markensteuerung für Videoinhalte?

Absolut, HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die Assets Ihrer Marke in jedes Video zu integrieren. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek und Videovorlagen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Erklärvideos und Trainingsinhalten zu wahren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Barrierefreiheit von Videos?

HeyGen verbessert die Barrierefreiheit mit automatischen AI-Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht. Passen Sie Ihre Social-Media-Videos einfach für verschiedene Plattformen an, indem Sie das Seitenverhältnis ändern, um maximale Wirkung und Gemeinschaftsengagement zu erzielen.

