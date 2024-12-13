Ja, HeyGen beschleunigt die Videoerstellung für neue Regelungen erheblich, indem es seine umfangreiche Bibliothek an Videovorlagen und AI-gestützten Tools nutzt. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, fügen Sie Ihren Text hinzu, und HeyGen generiert in wenigen Minuten ein animiertes Erklärvideo, das für Ihr Publikum bereit ist.