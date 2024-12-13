Prototyp-Review-Video-Maker: Schnelle & Einfache AI-Erstellung

Erstellen Sie schnell professionelle Prototyp-Review-Videos. Unser AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, überzeugende Produktdemos und UX-Einblicke zu gestalten, mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skripten.

357/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Produktdemo-Video, das die Vorteile Ihrer neuen Software erklärt, speziell für potenzielle Kunden, die mit der Technologie nicht vertraut sind. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einer klaren, begeisterten AI-Stimme, die aus einem Text-zu-Video-Skript generiert wird, um einfache Verständlichkeit und die Hervorhebung des Wertversprechens zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das einen zentralen Unternehmensprozess demonstriert und anpassbare Vorlagen für eine konsistente Markenästhetik nutzt. Die Zielgruppe sind Berufseinsteiger, daher sollte der visuelle Stil freundlich und schrittweise sein, mit klaren Bildschirmtexten und einer ruhigen, leitenden Stimme, um einfaches Lernen und Behalten zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Marketing-Content-Video für soziale Medien, das ein zeitlich begrenztes Angebot bewirbt und darauf abzielt, die Aufmerksamkeit eines breiten Online-Publikums zu erregen. Der visuelle Stil sollte schnell und dynamisch sein, mit fetten Textüberlagerungen und automatischen Untertiteln, um Zugänglichkeit und Wirkung auch ohne Ton zu gewährleisten, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Prototyp-Review-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Prototyp-Einblicke mühelos in professionelle Videos und optimieren Sie Feedback und Kommunikation mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder dem Einfügen wichtiger Erkenntnisse aus Ihrem Prototyp-Review. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, sofort die Erzählung für Ihr Video zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen professionellen AI-Avatar auswählen, der Ihr Prototyp-Review präsentiert. Sie erwecken Ihr Feedback mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.
3
Step 3
Anpassen mit visuellen Elementen
Nutzen Sie unsere vielfältige Auswahl an anpassbaren Vorlagen, um Ihr Video visuell zu strukturieren. Fügen Sie einfach Bilder, Bildschirmaufnahmen oder andere Medien hinzu, um spezifische Prototyp-Funktionen hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Review
Finalisieren Sie Ihre wirkungsvollen Prototyp-Review-Videos mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen. Übermitteln Sie Ihre Einblicke mühelos an jede Plattform oder Zielgruppe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Produktdemos

.

Erstellen Sie überzeugende, leistungsstarke Produktdemo-Videos und Prototyp-Reviews mit dem AI-Video-Maker von HeyGen, um Innovationen effizient zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Prototyp-Review-Videos verbessern?

HeyGen bietet einen fortschrittlichen AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Prototyp-Review-Videos und wirkungsvolle Produktdemos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und AI-Text- und Sprachgenerierung, um UX-Einblicke klar und professionell zu artikulieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Text mühelos in Videos zu verwandeln. Sie können realistische AI-Avatare und AI-Text- und Sprachgenerierung nutzen, um Ihre kreativen Marketinginhalte zum Leben zu erwecken, alles innerhalb einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Marketinginhalte zu erstellen?

Absolut. HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Marketinginhalten und Social-Media-Videos mit anpassbaren Vorlagen. Unser AI-Video-Generator und AI-Video-Bearbeitungssoftware ermöglichen es Ihnen, effizient hochwertige Videos zu produzieren.

Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Arten von kreativen Videos?

HeyGen ist ein äußerst vielseitiger AI-Video-Generator, ideal für die Erstellung von nicht nur Prototyp-Review-Videos und Produktdemos, sondern auch Schulungsvideos. Es unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr kreatives Ergebnis vielfältigen Anforderungen gerecht wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo