Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das zeigt, wie SDRs einen Video-Generator für die Ansprache nutzen können, um die Kontaktaufnahme in großem Maßstab zu personalisieren. Dieses Video, das sich an Vertriebsentwicklungsmitarbeiter und deren Manager richtet, sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit CRM-Integrationen aufweisen, begleitet von einer klaren, instruktiven Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine konsistente und genaue Botschaft über den technischen Integrationsprozess zu gewährleisten.

