Immobilien-Rundgang-Videoersteller: Erstellen Sie atemberaubende Touren schnell

Erstellen Sie professionelle Immobilienvideos und virtuelle Touren mit unserem KI-gestützten Video-Generator, indem Sie anpassbare Vorlagen und Szenen für beeindruckende Ergebnisse verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 90-sekündige, ansprechende virtuelle Tour, die für Immobilienverwalter konzipiert ist, um verfügbare Miet- oder Gewerbeeinheiten zu präsentieren. Verwenden Sie einen professionellen, visuell ansprechenden Stil mit klarer Erzählung und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Erstellung überzeugender virtueller Touren zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges dynamisches und überzeugendes Immobilienmarketing-Video für Marketingteams, in dem ein KI-Avatar die einzigartigen Verkaufsargumente einer Luxusentwicklung präsentiert. Die polierte Präsentation sollte HeyGens KI-Avatare nutzen, um eine persönliche Verbindung zum Publikum herzustellen und Ihre Immobilienmarketing-Bemühungen zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video mit hoher Wirkung für einzelne Immobilienentwickler, das spezifische Merkmale der Immobilie mit einem zugänglichen visuellen und akustischen Stil erklärt. Stellen Sie professionelle Videoqualität sicher, indem Sie HeyGens automatische Untertitel/Captions einfügen, um den Inhalt einem breiteren Publikum verständlich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Rundgang-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Immobilienfotos und -videos in virtuelle Touren in professioneller Qualität, perfekt, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihr Immobilienmarketing zu verbessern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Medien hoch
Beginnen Sie, indem Sie einfach **Fotos** und Videoclips Ihrer Immobilie auf die Plattform hochladen, um sicherzustellen, dass alle visuellen Ressourcen für Ihren Immobilien-Rundgang-Videoersteller bereit sind.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller **Vorlagen und Szenen**, um Ihre virtuellen Touren sofort mit einem polierten Look zu strukturieren, perfekt für Immobilienpräsentationen.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihren Rundgang
Nutzen Sie unsere fortschrittliche **KI-gestützte Videoproduktionstechnologie**, um Ihre Medien automatisch in ein poliertes, ansprechendes Immobilien-Rundgang-Video zu kompilieren.
4
Step 4
Exportieren und Vermarkten
Fügen Sie **Untertitel/Captions** für eine breitere Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr filmisches Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über alle Ihre Immobilienmarketing-Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolg und Glaubwürdigkeit im Immobilienbereich präsentieren

Erstellen Sie professionelle KI-Videos, um erfolgreiche Immobilienverkäufe, Kundenreferenzen und die Expertise von Maklern hervorzuheben und Vertrauen und Autorität aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die technische Erstellung von Immobilien-Rundgang-Videos?

HeyGen vereinfacht den technischen Prozess, indem es die KI-gestützte Videoproduktion nutzt und als fortschrittlicher KI-Video-Generator fungiert. Benutzer können einfach Fotos und Skripte hochladen, und die Plattform automatisiert die Produktion, was sie zu einer vollständig automatisierten Lösung für Immobilien-Rundgang-Videoersteller macht.

Kann HeyGen professionelle Immobilienvideos effizient produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Immobilienprofis dabei zu helfen, professionelle Videos mit großer Effizienz zu erstellen. Es bietet verschiedene Vorlagen und die Möglichkeit, überzeugende Inhalte von Text-zu-Video aus Skripten zu generieren, einschließlich natürlicher KI-Sprachübertragung, was die Produktion erheblich beschleunigt.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von virtuellen Immobilien-Touren?

HeyGen verbessert virtuelle Touren mit fortschrittlichen Funktionen wie anpassbaren KI-Avataren und der Option für mehrsprachige Untertitel, um Ihre Reichweite zu erweitern. Darüber hinaus können Benutzer Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild in all ihren Immobilienvideos zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen Immobilienmakler bei der Vermarktung ihrer Angebote in sozialen Medien unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Immobilienmaklern, ihre Social-Media-Marketing-Bemühungen zu verstärken, indem sie einfach ansprechende Videoinhalte für MLS-Angebote und allgemeines Immobilienmarketing erstellen. Die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Videos stellt sicher, dass Videos für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind und maximale Wirkung erzielen.

