Immobilien-Walkthrough-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Angebote

Verwandeln Sie Ihre Fotos in ansprechende Immobilien-Walkthrough-Videos in professioneller Qualität mit HeyGens leistungsstarker Voiceover-Generierung.

615/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 2-minütiges Kinovideo für Immobilienprofis, das auf eine erhöhte Käuferbindung abzielt. Der visuelle und akustische Stil sollte immersiv und modern sein, wobei HeyGens AI-Avatare eine persönliche geführte virtuelle Tour bieten. Dieser kreative Ansatz im Immobilienmarketing verwandelt statische Bilder in dynamische virtuelle Touren und nutzt die vielfältigen Vorlagen & Szenen der Plattform für eine wirklich professionelle und ansprechende Präsentation.
Beispiel-Prompt 2
Erzeugen Sie ein dynamisches 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für technikaffine Immobilienmedienprofis, das die Kernfunktionen eines AI-Videogenerators zeigt. Das Video sollte einen eleganten visuellen Stil aufweisen und die nahtlose Integration hochgeladener Fotos in atemberaubende Immobilien-Walkthrough-Videos mit flüssigen Kamerabewegungen veranschaulichen. Heben Sie HeyGens effiziente Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis sowie klare Untertitel hervor und betonen Sie, wie diese zeitsparende Technologie die Inhaltserstellung über alle Vertriebskanäle hinweg optimiert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Markenvideo speziell für Immobilienagenturen und -makler, die eine konsistente Multi-Plattform-Verteilung anstreben. Die visuelle und akustische Präsentation sollte Professionalität ausstrahlen und Ihr Logo & Branding prominent einbinden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Immobilienangebote vorzustellen, ergänzt durch reichhaltige visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass die ansprechenden Immobilien-Walkthrough-Videos perfekt für Social-Media-Reels und umfassendere Online-Marketing-Strategien optimiert sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Immobilienfotos mühelos in atemberaubende, immersive Walkthrough-Videos mit AI, sparen Sie Zeit und begeistern Sie potenzielle Käufer.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienfotos hoch
Importieren Sie einfach Ihre vorhandenen Immobilienbilder. Unsere fortschrittliche AI-Verarbeitung analysiert Ihre Fotos intelligent und legt die Grundlage für ein professionelles Walkthrough.
2
Step 2
Wählen Sie eine filmische Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, die zum Stil Ihrer Immobilie passen. Diese Vorlagen ordnen Ihre Bilder automatisch mit sanften Kamerabewegungen für ein poliertes Aussehen an.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Erweiterungen hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos, indem Sie ansprechende AI-Voiceovers oder Untertitel hinzufügen, die detaillierte Beschreibungen liefern und wichtige Merkmale hervorheben, um Ihr Publikum zu informieren und zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtloses Teilen auf allen großen Plattformen, einschließlich Social-Media-Reels, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen für Vertrauen hervor

.

Erstellen Sie überzeugende Videos mit zufriedenen Kunden, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Vertrauen bei potenziellen Käufern für Ihre Immobiliendienstleistungen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Immobilien-Walkthrough-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerierungstechnologie, um Ihre vorhandenen Immobilienfotos in professionelle Walkthrough-Videos zu verwandeln, ohne dass Dreharbeiten erforderlich sind. Unsere Plattform automatisiert den Prozess und ermöglicht es Immobilienprofis, ansprechende Inhalte effizient zu erstellen.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Immobilienvideos?

HeyGen bietet AI-Avatare, natürliche Voiceover-Generierung und intelligente Untertitel, um Ihre Immobilienvideos zu bereichern. Sie können auch anpassbare Vorlagen nutzen und Ihre Branding-Kontrollen integrieren, um eine konsistente und professionelle Präsentation zu gewährleisten.

Kann ich meine vorhandenen Immobilienfotos mit HeyGen in dynamische Videotouren umwandeln?

Absolut! HeyGens innovative AI-Foto-zu-Video-Software ermöglicht es Ihnen, Ihre vorhandenen Immobilienfotos nahtlos in professionelle Walkthroughs zu verwandeln. Diese zeitsparende Technologie ermöglicht es Ihnen, fesselnde Videoinhalte für Ihre Angebote zu erstellen, ohne neues Filmmaterial zu benötigen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenbildung meiner HeyGen-Immobilienvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre Immobilienvideos mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben zu personalisieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Immobilienmarketing-Bemühungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo