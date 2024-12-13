Immobilienrundgang-Generator: Erstellen Sie noch heute immersive virtuelle Touren

Erstellen Sie interaktive 3D-Virtual-Tours und 24/7-Open-Houses mühelos, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für schnelle Immobilienangebote nutzen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das sich an Immobilienmakler und Hausverwalter richtet und die Einfachheit der Nutzung von Software für virtuelle Rundgänge zur Erstellung ansprechender Immobilienbesichtigungen demonstriert. Das Video sollte einen modernen und klaren visuellen Stil haben, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare Stimme, die hervorhebt, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten in Kombination mit AI-Avataren die Inhaltserstellung optimiert und die Zugänglichkeit von jedem Gerät aus gewährleistet.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein visuell beeindruckendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Immobilienentwickler und Vermarkter von Luxusimmobilien richtet und die immersive Qualität eines 3D-Virtual-Tours zeigt. Verwenden Sie einen eleganten, hochauflösenden visuellen Stil mit anspruchsvoller Hintergrundmusik und einer professionellen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde. Betonen Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Hotspots zu integrieren und das Tour-Erlebnis mit hochwertigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu bereichern, um jedes Detail von Luxusimmobilien einzufangen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 2-minütiges Video für potenzielle Hauskäufer und Immobilieninvestoren, das die Vorteile interaktiver Touren zur Erkundung verschiedener Immobilienangebote veranschaulicht. Das Video sollte einen ansprechenden und freundlichen visuellen und audiovisuellen Stil haben, mit dynamischen visuellen Elementen und klarer gesprochener Erzählung, verstärkt durch HeyGens Untertitel, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten. Zeigen Sie, wie Zuschauer verschiedene Immobilienmerkmale navigieren und interagieren können, um fundierte Entscheidungen direkt von ihren Bildschirmen aus zu treffen, indem kreative Vorlagen und Szenen für überzeugende visuelle Darstellungen genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein einfaches 45-sekündiges Erklärvideo für kleine Immobilienunternehmen und einzelne Makler, das einen Immobilienrundgang-Generator als umfassende Lösung für ihre Marketingbedürfnisse präsentiert. Das Video sollte einen praktischen und ermutigenden visuellen Stil mit einem direkten Ton beibehalten, begleitet von instrumentaler Musik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Funktionen zu präsentieren und zu zeigen, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte die Anpassung von Touren für verschiedene Plattformen vereinfacht, und es als unverzichtbares Werkzeug für professionelle Angebote positioniert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilienrundgang-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, interaktive virtuelle Touren für Immobilienangebote, die potenzielle Käufer von überall aus begeistern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Immobilienmedien hoch
Fügen Sie Ihre Fotos und Videos einfach in den Immobilienrundgang-Generator ein, indem Sie unsere Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen. Dies bildet die Grundlage für Ihr immersives virtuelles Erlebnis.
2
Step 2
Erweitern Sie mit interaktiven Hotspots
Erstellen Sie dynamische, interaktive Touren, indem Sie benutzerdefinierte Hotspots hinzufügen, um wichtige Merkmale hervorzuheben. Nutzen Sie die Sprachgenerierung, um eine ansprechende Erzählung für ein wirklich geführtes Erlebnis bereitzustellen.
3
Step 3
Personalisieren und branden Sie Ihre Tour
Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um sicherzustellen, dass Ihre virtuelle Tour mit Ihren Immobilienangeboten übereinstimmt. Dies bewahrt Professionalität und stärkt das Vertrauen der Zuschauer.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie für universellen Zugang
Erstellen und exportieren Sie Ihre vollständige virtuelle Tour mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten für optimales Ansehen auf jedem Gerät. Bieten Sie nahtlose 24/7-Open-Houses für ein globales Publikum an.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Immobilienpräsentationen

Präsentieren Sie detaillierte virtuelle Immobilienrundgänge visuell mit AI-generierten Videos, die einzigartige Merkmale und Grundrisse effektiv hervorheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung überzeugender Video-Immobilienrundgänge?

HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten, um ansprechende Video-Immobilienrundgänge zu erstellen. Dies ermöglicht dynamische Erzählungen und visuelle Präsentationen, die Immobilien effektiv präsentieren und Ihre gesamten Marketingbemühungen verbessern.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Immobilienrundgang-Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und spezifische Farbpaletten in Ihre Videos zu integrieren. Darüber hinaus steht eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen zur Verfügung, die einzigartige und immersive Touren für jedes Immobilienangebot ermöglichen.

Wie zugänglich sind die von HeyGen erstellten Immobilienrundgang-Videos auf verschiedenen Geräten?

Mit HeyGen erstellte Videos für virtuelle Immobilienrundgänge sind hochgradig zugänglich und so konzipiert, dass sie nahtlos von jedem Gerät aus angesehen werden können, einschließlich mobiler Geräte und Desktop-Browser. HeyGen unterstützt auch das Ändern des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportformate, um das Ansehen auf verschiedenen Plattformen zu optimieren.

Kann HeyGen die Produktion mehrerer Immobilienrundgang-Videos effizient skalieren?

Ja, HeyGen ist eine umfassende Lösung zur effizienten Produktion zahlreicher Immobilienrundgang-Videos und fungiert als leistungsstarker Immobilienrundgang-Generator für Videoinhalte. Die Unterstützung der Medienbibliothek und automatisierte Funktionen wie die Sprachgenerierung ermöglichen eine schnelle Erstellung und Bereitstellung von Inhalten für verschiedene Immobilienangebote.

