Immobilien-Video-Maker für einfache, ansprechende Listings
Verwandeln Sie statische Listing-Fotos mühelos in dynamische, ansprechende Videos mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Listing-Video, das speziell für Immobilienmakler entwickelt wurde, um eine neue Wohnimmobilie in sozialen Medien zu bewerben. Verwenden Sie eine dynamische und moderne Ästhetik mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen und klare Untertitel verwenden, um wichtige Verkaufsargumente für ansprechende Immobilien-Marketing-Video-Vorlagen hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Verkaufs-Video, das sich auf ein einzigartiges Immobilienmerkmal konzentriert, wie z.B. ein Smart-Home-System oder einen weitläufigen Außenbereich. Der Stil sollte immersiv und luxuriös sein, mit sanften Übergängen und Ambient-Musik, wobei ein AI-Avatar von HeyGen die Zuschauer durch einen detaillierten Video-Rundgang führt und Text-zu-Video aus dem Skript für nahtlose Erzählungen nutzt.
Gestalten Sie eine 15-sekündige Immobilienpräsentation, die für die schnelle Aufnahme durch Online-Browser optimiert ist und die attraktivsten Eigenschaften einer Immobilie hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, ansprechend und schnelllebig sein, geeignet für soziale Medien, mit aufmunternder Musik und prominenten On-Screen-Texten, die durch HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen erleichtert werden, um wirkungsvolle Immobilienvideos zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie überzeugende Immobilien-Marketing-Videos.
Erzeugen Sie mühelos leistungsstarke Werbevideos, um Immobilienangebote effektiv zu bewerben und potenzielle Käufer anzuziehen.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Immobilien-Touren.
Produzieren Sie schnell dynamische Social-Media-Videos und Clips, perfekt zum Teilen fesselnder Immobilienrundgänge und Highlights.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen Immobilienprofis dabei helfen, fesselnde Immobilien-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Immobilienprofis, Immobilienfotos in dynamische, ansprechende Video-Rundgänge zu verwandeln. Mit attraktiven Vorlagen und KI-gestützten Tools können Sie ganz einfach professionelle Immobilienvideos erstellen, die jedes Listing wirklich zur Geltung bringen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Immobilien-Marketing-Videos?
HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen zur Verbesserung Ihrer Immobilien-Marketing-Videos, darunter KI-Avatare, realistische Sprachübertragungen und eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockbildern und Videos. Sie können auch benutzerdefinierte Marken, Untertitel und ansprechende Hintergrundmusik hinzufügen, um hochwirksame Marketingvideos zu erstellen.
Kann HeyGen bei der Erstellung von social-media-fähigen Immobilien-Listing-Videos helfen?
Absolut! HeyGen macht es einfach, überzeugende Immobilien-Listing-Videos zu produzieren, die für soziale Medien optimiert sind. Mit flexiblen Größenanpassungen und schnellen Exportoptionen können Sie ansprechende 30-sekündige Videos erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Interesse an Ihren Immobilienangeboten wecken.
Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für verschiedene Immobilien-Videoanforderungen?
Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Immobilien-Video-Vorlagen, die für unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt wurden, von Immobilienpräsentationsvideos bis hin zu Maklerprofilvideos und Erklärvideos. Unsere intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Vorlagen einfach mit Ihrer Markenidentität und spezifischen Immobilieninformationen zu personalisieren.