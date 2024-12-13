Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Immobilien-Video-Vorlagen, die für unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt wurden, von Immobilienpräsentationsvideos bis hin zu Maklerprofilvideos und Erklärvideos. Unsere intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Vorlagen einfach mit Ihrer Markenidentität und spezifischen Immobilieninformationen zu personalisieren.