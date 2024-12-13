Immobilien-Video-Maker für einfache, ansprechende Listings

Verwandeln Sie statische Listing-Fotos mühelos in dynamische, ansprechende Videos mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, filmisches Immobilien-Tour-Video für anspruchsvolle potenzielle Käufer, das ein Luxus-Anwesen präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und hochauflösend sein, architektonische Details und hochwertige Oberflächen betonen, begleitet von anspruchsvoller Hintergrundmusik und einer warmen, einladenden Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um das Erlebnis des Immobilien-Video-Makers zu verbessern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Listing-Video, das speziell für Immobilienmakler entwickelt wurde, um eine neue Wohnimmobilie in sozialen Medien zu bewerben. Verwenden Sie eine dynamische und moderne Ästhetik mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen und klare Untertitel verwenden, um wichtige Verkaufsargumente für ansprechende Immobilien-Marketing-Video-Vorlagen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Verkaufs-Video, das sich auf ein einzigartiges Immobilienmerkmal konzentriert, wie z.B. ein Smart-Home-System oder einen weitläufigen Außenbereich. Der Stil sollte immersiv und luxuriös sein, mit sanften Übergängen und Ambient-Musik, wobei ein AI-Avatar von HeyGen die Zuschauer durch einen detaillierten Video-Rundgang führt und Text-zu-Video aus dem Skript für nahtlose Erzählungen nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 15-sekündige Immobilienpräsentation, die für die schnelle Aufnahme durch Online-Browser optimiert ist und die attraktivsten Eigenschaften einer Immobilie hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, ansprechend und schnelllebig sein, geeignet für soziale Medien, mit aufmunternder Musik und prominenten On-Screen-Texten, die durch HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen erleichtert werden, um wirkungsvolle Immobilienvideos zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Immobilienfotos mühelos in professionelle, ansprechende Video-Touren, die Käufer fesseln und Ihre Listings verbessern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Fotos hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer hochwertigen Immobilienfotos. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Ihre visuellen Inhalte mühelos zu integrieren und die Grundlage für Ihre ansprechende Video-Tour zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Immobilien-Video-Vorlagen. Diese Vorlagen bieten eine fertige Struktur, um Ihre Immobilie effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie benutzerdefinierte Marken hinzu
Heben Sie Ihr Immobilienvideo hervor, indem Sie Ihre benutzerdefinierte Markenidentität, Logos und spezifische Farbschemata integrieren, um ein konsistentes professionelles Image zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr fertiges Immobilienvideo in mehreren Formaten, optimiert für verschiedene Plattformen, und teilen Sie es mühelos über Ihre sozialen Medienkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Expertise und Testimonials von Immobilienmaklern hervor

.

Entwickeln Sie ansprechende KI-Videos, um erfolgreiche Immobilienverkäufe und Kundenreferenzen zu präsentieren, Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Käufern und Verkäufern aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Immobilienprofis dabei helfen, fesselnde Immobilien-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Immobilienprofis, Immobilienfotos in dynamische, ansprechende Video-Rundgänge zu verwandeln. Mit attraktiven Vorlagen und KI-gestützten Tools können Sie ganz einfach professionelle Immobilienvideos erstellen, die jedes Listing wirklich zur Geltung bringen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Immobilien-Marketing-Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen zur Verbesserung Ihrer Immobilien-Marketing-Videos, darunter KI-Avatare, realistische Sprachübertragungen und eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockbildern und Videos. Sie können auch benutzerdefinierte Marken, Untertitel und ansprechende Hintergrundmusik hinzufügen, um hochwirksame Marketingvideos zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung von social-media-fähigen Immobilien-Listing-Videos helfen?

Absolut! HeyGen macht es einfach, überzeugende Immobilien-Listing-Videos zu produzieren, die für soziale Medien optimiert sind. Mit flexiblen Größenanpassungen und schnellen Exportoptionen können Sie ansprechende 30-sekündige Videos erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Interesse an Ihren Immobilienangeboten wecken.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für verschiedene Immobilien-Videoanforderungen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Immobilien-Video-Vorlagen, die für unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt wurden, von Immobilienpräsentationsvideos bis hin zu Maklerprofilvideos und Erklärvideos. Unsere intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Vorlagen einfach mit Ihrer Markenidentität und spezifischen Immobilieninformationen zu personalisieren.

