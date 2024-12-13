Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Immobilienvideo, das potenzielle Käufer anspricht und eine erstklassige neue Entwicklung präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit schnellen Schnitten der Immobilien-Highlights, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und eine professionelle Voiceover-Erzählung, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um die wichtigsten Merkmale zu erläutern. Immobilienmakler und -vermittler werden den nahtlosen Prozess zu schätzen wissen, Rohmaterial in ansprechende Inhalte für Immobilienmarketing-Videos zu verwandeln.

Video Generieren