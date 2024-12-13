Immobilien-Insights-Video-Maker: Erstellen Sie Immobilienvideos schnell

Erstellen Sie mühelos beeindruckende AI-gestützte Video-Touren für all Ihre Immobilienangebote, mit professionellen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für Entwickler und Produktmanager, das in die Kerntechnologie der AI-Videos eintaucht, die unsere virtuellen Hausbesichtigungslösungen antreibt. Dieses Video sollte einen technischen visuellen Stil mit animierten Diagrammen und Code-Snippets verwenden, ergänzt durch eine präzise, ruhige Erzählung und Untertitel für Klarheit, um komplexe Prozesse mühelos zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Showcase-Video für Immobilienfotografen und Marketingteams, das die transformative Kraft der AI-Foto-zu-Video-Software zeigt, um statische Immobilienbilder in dynamische Immobilienvideos zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, mit Vorher-Nachher-Transformationen, die verschiedene Vorlagen und Szenen aus HeyGens Bibliothek hervorheben, untermalt von aufmunternder Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Anleitungsvideo für Immobilienvermarkter und Social-Media-Manager, das zeigt, wie man AI-Videos effektiv für umfassende Videomarketingstrategien einsetzt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und praktisch sein, mit Schritt-für-Schritt-Anpassungsoptionen mit HeyGens AI-Avataren, optimiert für verschiedene Plattformen durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, und dabei einen freundlichen und ermutigenden Ton beibehalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Immobilien-Insights-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Immobilieninformationen und visuelle Inhalte mühelos in überzeugende Immobilienvideos für Angebote, Marketing und Kundenpräsentationen mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Immobiliendetails aus
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder geben Sie die wichtigsten Informationen zu Ihrer Immobilie ein. Diese anfängliche Einrichtung bietet eine strukturierte Grundlage für Ihr Immobilien-Insights-Video, das wichtige Details zu Ihren Immobilienangeboten präsentiert.
2
Step 2
Laden Sie Immobilienmedien hoch
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie hochwertige Fotos und Videoclips der Immobilie hochladen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle Inhalte zu integrieren, die Ihre virtuelle Hausbesichtigung zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie eine ansprechende Erzählung hinzu
Erstellen Sie ein detailliertes Skript, das die Eigenschaften und Einblicke der Immobilie erklärt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken und eine professionelle und informative Übersicht mit fortschrittlicher AI Real Estate Video Software zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Immobilien-Insights-Video und verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exportfunktionen im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihre professionellen Immobilienvideos, um ein breiteres Publikum zu erreichen und potenzielle Käufer zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie kraftvolle Testimonial-Videos

Erstellen Sie überzeugende Testimonial-Videos mit zufriedenen Kunden, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Immobilienmakler aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI-Videotechnologie die Produktion von Immobilienvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotechnologie, um die Produktion von Immobilienvideos zu vereinfachen, sodass Benutzer hochwertige Videos aus Textskripten mit AI-Avataren und Voiceovers erstellen können. Diese AI-gestützte Videoproduktion reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für komplexe Videoaufnahmen benötigt werden.

Kann HeyGen Immobilienfotos in dynamische virtuelle Hausbesichtigungen verwandeln?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarke AI-Foto-zu-Video-Software, die es Ihnen ermöglicht, statische Immobilienfotos zum Leben zu erwecken. Sie können Bilder einfach mit ansprechendem Text, AI-Avataren und Voiceovers kombinieren, um fesselnde virtuelle Hausbesichtigungen zu erstellen, die potenzielle Käufer begeistern.

Welche Arten von Immobilienvideos können Immobilienmakler mit HeyGen erstellen?

HeyGen befähigt Immobilienmakler, eine Vielzahl professioneller Immobilienvideos zu produzieren, darunter fesselnde Angebotsvideos, informative Erklärvideos und authentische Testimonial-Videos. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Vorlagen erleichtern die Erstellung ansprechender Inhalte für Immobilienangebote.

Wie kann HeyGen eine konsistente Markenpräsenz für mein Immobilienvideomarketing sicherstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten problemlos in all Ihre Videomarketingmaterialien integrieren können. Dies stellt sicher, dass jedes Video, von Immobilienangeboten bis hin zu Social-Media-Updates, eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

