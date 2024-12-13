Schneller & Einfacher Prompt-zu-Video-Generator für AI-gestützte Inhalte

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Softwarebenutzer, das einen Schritt-für-Schritt-Workflow mit einem "AI-generierten Video" zeigt, das helle, intuitive Visuals und direkte, synchronisierte Audioinhalte bietet; nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Zuschauer genau durch die wesentlichen Funktionen der "Video-Bearbeitungswerkzeuge" zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 45-sekündige Produktaktualisierungsankündigung für bestehende Nutzer und Early Adopters, die neue Funktionen mit modernen, ansprechenden "AI-Visuals" und einem energetischen Voiceover präsentiert, nahtlos generiert durch HeyGens Voiceover-Generierung, und hebt hervor, wie unser "Prompt-zu-Video-Generator" jetzt noch fortschrittlichere Fähigkeiten bietet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges technisches Tipp-Video für Entwickler, das eine schnelle Best Practice mit scharfen, direkten Visuals und einem autoritativen Ton bietet; nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Erstellung, um sicherzustellen, dass die "Text-Prompts" in einer polierten "hochauflösenden MP4-Datei" resultieren, die sofort einsatzbereit ist.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man einen Prompt-zu-Video-Generator verwendet

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Videos mit AI, von einfachen Text-Prompts bis hin zu einem polierten, hochwertigen Endprodukt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren gewünschten Text oder Ihr Skript in den Generator einzugeben. Unsere fortschrittliche AI verarbeitet Ihr Text-zu-Video-Skript und legt den Grundstein für Ihre Inhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Bereichern Sie Ihre Erzählung, indem Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek wählen. Wählen Sie hochwertige Stockvideos und Bilder oder integrieren Sie dynamische AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie das Audio Ihres Videos, indem Sie unsere Voiceover-Generierung nutzen. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Stilen, um Ihre Marke zu repräsentieren und sicherzustellen, dass das Audio in Ihrer gesamten Kreation synchronisiert ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Projekt, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität exportieren. Laden Sie Ihre hochauflösende MP4-Datei herunter, die für jede Plattform bereit ist.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Prompt-zu-Video-Generierung?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text-Prompts oder AI-gestützte Skripte mühelos in professionelle Videos verwandelt. Diese innovative Text-zu-Video-Fähigkeit ermöglicht es Nutzern, effizient überzeugende AI-generierte Videoinhalte zu erstellen.

Kann ich AI-generierte Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihre Inhalte zu personalisieren. Sie können AI-Visuals integrieren, aus einer Vielzahl von sprechenden Avataren wählen und verschiedene Elemente feinabstimmen, um Ihre Marke und Botschaft effektiv zu vermitteln.

Welche Ausgabeoptionen gibt es für Videos, die mit HeyGen erstellt wurden?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Projekte mit professioneller Qualität und Flexibilität geliefert werden. Nutzer können Videoinhalte als hochauflösende MP4-Datei herunterladen, die verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte unterstützt, um auf verschiedenen Plattformen zu passen. Jedes Video bietet perfekt synchronisierte Audio- und Visualinhalte.

Unterstützt HeyGen die Verwendung von sprechenden Avataren und AI-Sprachgenerierung?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette realistischer AI-Avatare, die Ihr Skript natürlich wiedergeben können. In Kombination mit leistungsstarker AI-Sprachgenerator-Technologie bieten diese Funktionen eine nahtlose und ansprechende Möglichkeit, dynamische Videopräsentationen zu erstellen.

