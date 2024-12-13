Promotional Video Maker: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit AI

Steigern Sie Ihre Marke mit professionellen Werbevideos, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für die sofortige Inhaltserstellung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihr Publikum online fesseln möchten. Dieses Video sollte einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit auffälligen Grafiken und Bildschirmtexten aufweisen, untermalt von energetischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein fesselndes Stück zu erstellen, das in jedem Feed auffällt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen oder Pädagogen, die komplexe Themen vereinfachen müssen. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit einem freundlichen, aber autoritären AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre maßgeschneiderten Videos mit einem menschlichen Touch zu liefern und maximale Engagement und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo für Freiberufler und Berater, die ihre professionellen Dienstleistungen elegant präsentieren möchten. Wählen Sie einen eleganten, minimalistischen visuellen Stil mit kraftvoller, nicht ablenkender Hintergrundmusik und dynamischen Textanimationen, die die wichtigsten Vorteile hervorheben. Erstellen Sie dieses Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um Ihr schriftliches Angebot in ein poliertes, maßgeschneidertes Video zu verwandeln, das beeindruckt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Werbevideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos. Unser AI-Video-Editor optimiert Ihren Arbeitsablauf und ermöglicht es Ihnen, atemberaubende visuelle Inhalte und Botschaften für Ihr Unternehmen mit Leichtigkeit zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihren Text in eine visuelle Geschichte, die als Grundlage für Ihr dynamisches Werbevideo dient.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Inhalte
Wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von hochwertigen Bildern und Videos oder laden Sie Ihre eigenen Inhalte hoch, um Ihr Werbevideo visuell zu bereichern.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Sprachaufnahmen hinzu
Erzeugen Sie professionelle Sprachaufnahmen für Ihr Werbevideo, die perfekt auf Ihre visuellen Inhalte abgestimmt sind. Unsere fortschrittliche Sprachgenerierung sorgt für ein poliertes und überzeugendes Audioerlebnis, das Ihr Publikum fesselt.
4
Step 4
Exportieren und online teilen
Finalisieren Sie Ihr Werbevideo und nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen anzupassen. Veröffentlichen und teilen Sie Ihre wirkungsvollen Inhalte online, um Ihr Zielpublikum zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videogeschichten, die Vertrauen aufbauen und den Wert Ihres Produkts demonstrieren.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Werbevideos?

HeyGen ist ein intuitiver Werbevideo-Maker, der die Erstellung ansprechender Werbevideos mit seinem einfachen Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen vereinfacht, sodass Unternehmen mühelos professionelle Videos produzieren können.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung maßgeschneiderter Videos?

HeyGen bietet Nutzern fortschrittliche AI-Funktionen, darunter AI-Avatare und nahtlose Sprachgenerierung, die die Produktion hochgradig maßgeschneiderter Videos ermöglichen, die auf spezifische Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Videos für das Unternehmensmarketing produzieren?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, der für Unternehmen entwickelt wurde, um eine breite Palette von Inhalten zu erstellen, darunter überzeugende Produktvideos, ansprechende Social-Media-Werbevideos und Erklärvideos, alle mit robusten Branding-Kontrollen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle Videoqualität und einfache Freigabe zu gewährleisten?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge und eine Medienbibliothek mit lizenzfreien Inhalten, um ein poliertes, professionelles Aussehen zu gewährleisten. Sie können Ihre Videos dann einfach online veröffentlichen und teilen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

