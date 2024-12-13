Promotional Video Maker: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit AI
Steigern Sie Ihre Marke mit professionellen Werbevideos, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für die sofortige Inhaltserstellung nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihr Publikum online fesseln möchten. Dieses Video sollte einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit auffälligen Grafiken und Bildschirmtexten aufweisen, untermalt von energetischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein fesselndes Stück zu erstellen, das in jedem Feed auffällt.
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen oder Pädagogen, die komplexe Themen vereinfachen müssen. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit einem freundlichen, aber autoritären AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre maßgeschneiderten Videos mit einem menschlichen Touch zu liefern und maximale Engagement und Klarheit zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo für Freiberufler und Berater, die ihre professionellen Dienstleistungen elegant präsentieren möchten. Wählen Sie einen eleganten, minimalistischen visuellen Stil mit kraftvoller, nicht ablenkender Hintergrundmusik und dynamischen Textanimationen, die die wichtigsten Vorteile hervorheben. Erstellen Sie dieses Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um Ihr schriftliches Angebot in ein poliertes, maßgeschneidertes Video zu verwandeln, das beeindruckt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Werbevideos, die Ergebnisse liefern und Ihre Werbekampagnen effektiv steigern.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos dynamische Social-Media-Videos und Clips, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und Ihre Online-Präsenz zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Werbevideos?
HeyGen ist ein intuitiver Werbevideo-Maker, der die Erstellung ansprechender Werbevideos mit seinem einfachen Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen vereinfacht, sodass Unternehmen mühelos professionelle Videos produzieren können.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung maßgeschneiderter Videos?
HeyGen bietet Nutzern fortschrittliche AI-Funktionen, darunter AI-Avatare und nahtlose Sprachgenerierung, die die Produktion hochgradig maßgeschneiderter Videos ermöglichen, die auf spezifische Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Videos für das Unternehmensmarketing produzieren?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, der für Unternehmen entwickelt wurde, um eine breite Palette von Inhalten zu erstellen, darunter überzeugende Produktvideos, ansprechende Social-Media-Werbevideos und Erklärvideos, alle mit robusten Branding-Kontrollen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle Videoqualität und einfache Freigabe zu gewährleisten?
HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge und eine Medienbibliothek mit lizenzfreien Inhalten, um ein poliertes, professionelles Aussehen zu gewährleisten. Sie können Ihre Videos dann einfach online veröffentlichen und teilen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.