Generator für Werbekampagnen-Videos zur sofortigen Anzeigenerstellung
Steigern Sie Engagement und Effizienz. Unser KI-Video-Generator nutzt Text-zu-Video aus Skript, um schnell überzeugende Kampagnen zu produzieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Marketingagenturen und Performance-Marketer richtet und die Vorteile der KI-gesteuerten Inhaltserstellung veranschaulicht. Das Video sollte einen professionellen KI-Avatar zeigen, der wichtige Informationen mit einer klaren, autoritativen Stimme präsentiert und eine polierte, unternehmensgerechte Ästhetik nutzt, um HeyGens 'KI-Avatare' für nahtlose Markenrepräsentation zu nutzen.
Produzieren Sie eine lebendige 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die für kreative Teams und Social-Media-Manager konzipiert ist und sich auf eine trendgesteuerte Kampagne konzentriert. Verwenden Sie schnelle Schnitte, helle Farbüberlagerungen und einen beliebten, energiegeladenen Musiktrack, um die einfache Anpassung bestehender 'Videovorlagen' und deren Anpassung für verschiedene Plattformen mit HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' hervorzuheben.
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Video für globale Marken und große Marketingteams, die auf lokalisierte Kampagnen abzielen, und demonstrieren Sie, wie Inhalte effizient über verschiedene Regionen skaliert werden können. Verwenden Sie ein elegantes, minimalistisches visuelles Design mit mehreren Voiceover-Optionen, um eine globale Botschaft zu vermitteln, und betonen Sie die Kraft von 'Text-zu-Video aus Skript', um vielfältige Erzählungen zu generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke KI-Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Werbekampagnen-Videos und KI-Videoanzeigen, um Ihre Marketingbemühungen zu verstärken.
Ansprechende Social-Media-Kampagnen.
Erstellen Sie fesselnde Social-Media-Videos und Clips, die Engagement fördern und die Reichweite Ihrer Marke erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Videoanzeigen für Marketingkampagnen verbessern?
HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Videoanzeigen-Ersteller, der die schnelle Produktion fesselnder Werbekampagnen-Videos ermöglicht. Nutzen Sie HeyGens KI-Schauspieler und anpassbare Videovorlagen, um hochwertige Inhalte zu erstellen, die wirklich herausstechen.
Welche Art von KI-Avataren bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Produktvideos?
HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und KI-Schauspielern, die Ihre Produktvideos dynamisch und professionell präsentieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Videoanzeigen mit konsistenter Markenführung und wirkungsvoller Botschaft zu erstellen.
Kann HeyGen Marketingagenturen bei der Entwicklung kreativer und skalierbarer Videoinhalte unterstützen?
Absolut. HeyGen fungiert als unverzichtbarer KI-Video-Generator für Marketingagenturen und erleichtert die schnelle Erstellung verschiedener Video-Varianten und kreativer Tests. Dies hilft Agenturen, ihre Content-Strategie über alle sozialen Medien hinweg zu optimieren.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Anpassung von Videovorlagen an einzigartige Markenbedürfnisse?
HeyGen vereinfacht die Anpassung durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der es Nutzern ermöglicht, Videovorlagen mit spezifischen Markenelementen, Animationen, Musik oder Stickern zu versehen. Dies stellt sicher, dass jedes Werbevideo perfekt mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke übereinstimmt.