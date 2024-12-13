Promo-Video-Maker: Schnelle & Einfache Online-Erstellung
Verwandeln Sie Ihre Skripte in überzeugende Social-Media-Videoanzeigen mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Wie würden Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Tech-Startups und Pädagogen gestalten, das darauf abzielt, komplexe Softwarefunktionen zu vereinfachen? Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, verstärkt durch klare 'Sprachgenerierung'. Betonen Sie die Innovation der Nutzung von 'AI-Avataren', um klare und prägnante 'Erklärvideos' zu präsentieren, ohne einen Live-Moderator zu benötigen.
Entwerfen Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Videoanzeige speziell für E-Commerce-Marken, die junge Verbraucher ansprechen. Diese Anzeige benötigt einen schnellen, visuell ansprechenden Stil, optimiert für lautloses Ansehen mit trendiger Musik und prominenten 'Untertiteln'. Zeigen Sie, wie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' es Erstellern ermöglicht, die einen 'Online-Werbevideo-Maker' verwenden, Videos einfach für verschiedene soziale Plattformen anzupassen.
Vermitteln Sie das Wesen eines neuen Dienstes mit einem anspruchsvollen 60-sekündigen Marketingvideo, das sich an Marketingagenturen und Content-Ersteller richtet. Der visuelle Stil sollte filmisch sein, unter Verwendung von reichhaltigen 'Medienbibliothek/Stock-Support'-Assets und einem eindrucksvollen, professionell modulierten Soundtrack. Demonstrieren Sie den nahtlosen Prozess, ein detailliertes Skript in eine fesselnde 'Marketingvideo'-Erzählung zu verwandeln, indem Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Videoanzeigen-Erstellung.
Produzieren Sie schnell überzeugende, hochkonvertierende Videoanzeigen mit KI, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und sofortige Ergebnisse für Ihre Kampagnen zu erzielen.
Fesselnde Social-Media-Promotionen.
Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, die das Engagement steigern, die Reichweite erweitern und Ihre Marke oder Produkte online effektiv bewerben.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Werbevideo-Erstellung vereinfachen?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in ansprechende Werbevideos zu verwandeln, sodass Sie schnell hochwertige Marketingvideos erstellen können. Sein intuitiver Online-Werbevideo-Maker ermöglicht es Ihnen, fesselnde Inhalte zu produzieren, ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung.
Welche kreativen Assets bietet HeyGen zur Erstellung von Werbevideos?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, AI-Avataren, Stockfotos und -videos sowie lizenzfreier Musik, um Ihre Werbevideos zu bereichern. Sie können das Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Marketingvideos erstellen?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Werbevideo-Maker, der in der Lage ist, verschiedene Marketingvideos zu produzieren, einschließlich Produktvideos, Erklärvideos und Social-Media-Videoanzeigen. Seine robusten Text-zu-Video- und Sprachgenerierungsfunktionen gewährleisten eine umfassende Inhaltserstellung für jede Kampagne.
Unterstützt HeyGen erweiterte Funktionen wie Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassungen?
Ja, HeyGen integriert wesentliche Video-Editor-Funktionalitäten wie automatische Untertitelgenerierung und flexible Seitenverhältnis-Anpassungen für verschiedene Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihr Online-Werbevideo professionell aussieht und für jeden Bildschirm oder sozialen Medienkanal optimiert ist.