Verwandeln Sie Ihre Skripte in überzeugende Social-Media-Videoanzeigen mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo vor, ideal für Kleinunternehmer und Vermarkter, die ein neues Produkt ankündigen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, begleitet von fröhlicher, lizenzfreier Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie HeyGens 'Vorlagen & Szenen' es selbst Anfängern leicht machen, professionelle 'Werbevideos' zu erstellen.

Beispiel-Prompt 1
Wie würden Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Tech-Startups und Pädagogen gestalten, das darauf abzielt, komplexe Softwarefunktionen zu vereinfachen? Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, verstärkt durch klare 'Sprachgenerierung'. Betonen Sie die Innovation der Nutzung von 'AI-Avataren', um klare und prägnante 'Erklärvideos' zu präsentieren, ohne einen Live-Moderator zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Videoanzeige speziell für E-Commerce-Marken, die junge Verbraucher ansprechen. Diese Anzeige benötigt einen schnellen, visuell ansprechenden Stil, optimiert für lautloses Ansehen mit trendiger Musik und prominenten 'Untertiteln'. Zeigen Sie, wie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' es Erstellern ermöglicht, die einen 'Online-Werbevideo-Maker' verwenden, Videos einfach für verschiedene soziale Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Vermitteln Sie das Wesen eines neuen Dienstes mit einem anspruchsvollen 60-sekündigen Marketingvideo, das sich an Marketingagenturen und Content-Ersteller richtet. Der visuelle Stil sollte filmisch sein, unter Verwendung von reichhaltigen 'Medienbibliothek/Stock-Support'-Assets und einem eindrucksvollen, professionell modulierten Soundtrack. Demonstrieren Sie den nahtlosen Prozess, ein detailliertes Skript in eine fesselnde 'Marketingvideo'-Erzählung zu verwandeln, indem Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Werbevideos mit unserem intuitiven Online-Werbevideo-Maker. Nutzen Sie KI und vielfältige Funktionen, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Marketingziele zu erreichen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage, um zu beginnen
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller **Vorlagen** oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um die Bedürfnisse Ihres Projekts perfekt zu erfüllen. Dies bietet eine starke Grundlage für Ihr Werbevideo.
2
Step 2
Passen Sie mit Ihren Medien oder Stock an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre eigenen Assets hochladen oder aus unserer umfangreichen Bibliothek von **Stockfotos und -videos** auswählen. Integrieren Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Sprachaufnahmen und Untertiteln
Erzeugen Sie natürlich klingende **Sprachaufnahmen** direkt aus Text, um Ihre Geschichte zu erzählen. Fügen Sie genaue Untertitel und Bildunterschriften hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer klar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Werbevideo
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes **Werbevideo**, indem Sie es in optimalen Seitenverhältnissen für jede Plattform exportieren. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte in sozialen Medien oder auf Ihrer Website, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Kunden-Testimonial-Videos

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in kraftvolle, fesselnde AI-Videos, die Vertrauen aufbauen und den realen Wert Ihrer Angebote demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Werbevideo-Erstellung vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in ansprechende Werbevideos zu verwandeln, sodass Sie schnell hochwertige Marketingvideos erstellen können. Sein intuitiver Online-Werbevideo-Maker ermöglicht es Ihnen, fesselnde Inhalte zu produzieren, ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen zur Erstellung von Werbevideos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, AI-Avataren, Stockfotos und -videos sowie lizenzfreier Musik, um Ihre Werbevideos zu bereichern. Sie können das Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Marketingvideos erstellen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Werbevideo-Maker, der in der Lage ist, verschiedene Marketingvideos zu produzieren, einschließlich Produktvideos, Erklärvideos und Social-Media-Videoanzeigen. Seine robusten Text-zu-Video- und Sprachgenerierungsfunktionen gewährleisten eine umfassende Inhaltserstellung für jede Kampagne.

Unterstützt HeyGen erweiterte Funktionen wie Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassungen?

Ja, HeyGen integriert wesentliche Video-Editor-Funktionalitäten wie automatische Untertitelgenerierung und flexible Seitenverhältnis-Anpassungen für verschiedene Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihr Online-Werbevideo professionell aussieht und für jeden Bildschirm oder sozialen Medienkanal optimiert ist.

