Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell hochwertige Marketingmaterialien produzieren müssen. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, die verschiedene Produktaufnahmen zeigen, ergänzt durch eine professionelle, optimistische Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen eine schnelle Inhaltserstellung ermöglichen, sodass Benutzer ihre Marketingkampagnen effizient starten können.

