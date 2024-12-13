Promo-Content-Video-Macher für atemberaubendes Marketing

Erstellen Sie atemberaubende Promo-Videos, um den Verkauf zu steigern, indem Sie HeyGens intelligente Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell hochwertige Marketingmaterialien produzieren müssen. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, die verschiedene Produktaufnahmen zeigen, ergänzt durch eine professionelle, optimistische Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen eine schnelle Inhaltserstellung ermöglichen, sodass Benutzer ihre Marketingkampagnen effizient starten können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 45-sekündiges Promo-Video für technikaffine Unternehmer, die ihren Videoproduktionsprozess optimieren möchten. Das Video sollte moderne Grafiken enthalten, die zeigen, wie HeyGens innovative AI-Avatare wichtige Botschaften in einer klaren, autoritativen AI-Stimme übermitteln. Heben Sie hervor, wie HeyGen als fortschrittlicher AI-Promo-Video-Macher komplexe Aufgaben durch Voiceover-Generierung vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf Social-Media-Manager zugeschnitten ist, die maximale Interaktion anstreben. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig sein, mit dynamischen Schnitten, wirkungsvollen animierten Texten auf dem Bildschirm und einem eingängigen, lizenzfreien Hintergrundtrack. Zeigen Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion entscheidend für die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg ist und maßgeschneiderte Werbevideos ermöglicht, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 2-minütiges Erklärvideo, das sich an Unternehmensschulungsleiter oder Produktmanager richtet, die komplexe Informationen klären müssen. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit klaren, prägnanten Animationen und Grafiken, begleitet von einer ruhigen, lehrreichen Erzählung. Demonstrieren Sie, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Erstellung professioneller Videos für detaillierte Produkterklärungen oder Unternehmensvorstellungen erleichtert, alles innerhalb eines intuitiven Online-Editors.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Promo-Content-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende Werbevideos mit unserem AI-gestützten Video-Macher, der entwickelt wurde, um Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um die Erstellung Ihres Promo-Videos zu starten. Dies bietet die perfekte Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Erstellen Sie überzeugende Inhalte
Nutzen Sie unseren intuitiven Online-Editor, um Medienelemente hinzuzufügen. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um ansprechende Voiceovers und visuelle Inhalte direkt aus Ihrem Texteingang zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Promo-Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und einen professionellen Look hat.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr fertiges Werbevideo in hochwertigen Formaten herunter. Nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre Inhalte für verschiedene soziale Medienplattformen und Marketingkanäle zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in kraftvolle und glaubwürdige Werbeinhalte mit dynamischen AI-gestützten Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Promo-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Promo-Video-Macher, der Text mühelos in professionelle Videos verwandelt. Unsere AI-gestützten Tools vereinfachen die Videobearbeitung und ermöglichen es Ihnen, schnell überzeugende Werbeinhalte zu erstellen.

Kann ich meine Promo-Videos mit einzigartigen Elementen in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Promo-Videos vollständig mit AI-Avataren und menschlich klingenden Voiceovers anzupassen. Unser intuitiver Online-Editor bietet leistungsstarke Videobearbeitungswerkzeuge, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt heraussticht.

Welche Art von Vorlagen sind in HeyGen für Promo-Inhalte verfügbar?

HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Vorlagen, die es einfach machen, atemberaubende Promo-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor im Online-Editor, um schnell ansprechende Marketingkampagnen zusammenzustellen.

Unterstützt HeyGen Funktionen wie Untertitel und hochwertige Exporte für Promo-Videos?

Absolut, HeyGen ist ein umfassender Video-Macher, der automatische Untertitel und robuste Exportoptionen für hochwertige MP4-Dateien umfasst. Dies stellt sicher, dass Ihre professionellen Videos für jede Plattform oder jedes soziale Netzwerk bereit sind.

