Erstellen Sie atemberaubende Videos mit unserem Projekt-Walkthrough-Videomaker
Mühelos ansprechende Tutorials mit Hilfe von KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
In diesem 45-Sekunden-Erklärvideo tauchen Sie in die Welt der Erstellung von Lehrvideos mit HeyGens Drag-and-Drop-Tools ein. Ideal für Pädagogen und Trainer, wird dieses Video Sie durch den nahtlosen Prozess der Erstellung von Bildungsinhalten führen. Der visuelle Stil ist dynamisch und interaktiv, mit HeyGens KI-Avataren, um Ihre Lektionen zum Leben zu erwecken. Fügen Sie Untertitel hinzu, um Barrierefreiheit zu gewährleisten und ein breiteres Publikum zu erreichen, und machen Sie das Lernen ansprechend und inklusiv.
Entdecken Sie die Kraft der Markenstrategie in einem 30-sekündigen Social-Media-Video, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wurde. Zielgruppe sind Marketingfachleute und Markenstrategen, und das Video hebt hervor, wie Sie die Botschaft Ihrer Marke effektiv kommunizieren können. Der visuelle Stil ist kühn und lebendig und fesselt die Aufmerksamkeit mit Motion-Grafiken und Animationen. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihr Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und so maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
Für Motion-Designer und kreative Teams zeigt dieses 90-sekündige Tutorial-Video das kollaborative Potenzial der Teamzusammenarbeitsfunktionen von HeyGen. Das Video ist maßgeschneidert für diejenigen, die ihren kreativen Prozess optimieren und die Produktivität steigern möchten. Der visuelle Stil ist innovativ und fließend und integriert HeyGens Fähigkeiten zur Videoanimation, um komplexe Konzepte mühelos zu demonstrieren. Nutzen Sie den KI-Narrator, um klare und prägnante Erklärungen zu liefern, und machen Sie Ihre Tutorials sowohl informativ als auch visuell ansprechend.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Ende-zu-Ende-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen befähigt Kreative mit seinem Projekt-Durchlauf-Videomacher, nahtlose Erklärungsvideoerstellung und Tutorialvideoproduktion mit intuitiven Videovorlagen und fortschrittlichen Bildschirmaufnahmewerkzeugen anzubieten.
Erstelle fesselnde Videos für soziale Medien.
Create captivating social media videos in minutes, enhancing your branding strategy and audience engagement.
Steigern Sie die Trainingsbeteiligung mit KI.
Enhance training sessions with AI-driven videos, improving retention and understanding through dynamic content.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung eines Projekt-Durchlauf-Videos unterstützen?
HeyGen bietet einen umfassenden Videoersteller für Projektdurchläufe, der KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, sodass Sie mühelos ansprechende und informative Videos erstellen können.
Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Erklärvideos?
Der Erklärvideo-Ersteller von HeyGen umfasst anpassbare Vorlagen, von KI generierte Sprachausgaben und Markenkontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos sowohl professionell sind als auch Ihrer Markenstrategie entsprechen.
Kann HeyGen die Erstellung von Lehrvideos mit Untertiteln verbessern?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von Tutorial-Videos, indem es die automatische Generierung von Untertiteln bietet, wodurch Ihr Inhalt zugänglich und für alle Zuschauer leicht zu verfolgen ist.
Warum sollte man sich für HeyGen für die Produktion von Social-Media-Videos entscheiden?
HeyGen ist ideal für Social-Media-Videos, bietet Drag-and-Drop-Werkzeuge und eine Medienbibliothek, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.