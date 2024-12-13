Erstellen Sie atemberaubende Videos mit unserem Projekt-Walkthrough-Videomaker

Mühelos ansprechende Tutorials mit Hilfe von KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen erstellen.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

In diesem 45-Sekunden-Erklärvideo tauchen Sie in die Welt der Erstellung von Lehrvideos mit HeyGens Drag-and-Drop-Tools ein. Ideal für Pädagogen und Trainer, wird dieses Video Sie durch den nahtlosen Prozess der Erstellung von Bildungsinhalten führen. Der visuelle Stil ist dynamisch und interaktiv, mit HeyGens KI-Avataren, um Ihre Lektionen zum Leben zu erwecken. Fügen Sie Untertitel hinzu, um Barrierefreiheit zu gewährleisten und ein breiteres Publikum zu erreichen, und machen Sie das Lernen ansprechend und inklusiv.
Entdecken Sie die Kraft der Markenstrategie in einem 30-sekündigen Social-Media-Video, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wurde. Zielgruppe sind Marketingfachleute und Markenstrategen, und das Video hebt hervor, wie Sie die Botschaft Ihrer Marke effektiv kommunizieren können. Der visuelle Stil ist kühn und lebendig und fesselt die Aufmerksamkeit mit Motion-Grafiken und Animationen. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses, um Ihr Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und so maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
Für Motion-Designer und kreative Teams zeigt dieses 90-sekündige Tutorial-Video das kollaborative Potenzial der Teamzusammenarbeitsfunktionen von HeyGen. Das Video ist maßgeschneidert für diejenigen, die ihren kreativen Prozess optimieren und die Produktivität steigern möchten. Der visuelle Stil ist innovativ und fließend und integriert HeyGens Fähigkeiten zur Videoanimation, um komplexe Konzepte mühelos zu demonstrieren. Nutzen Sie den KI-Narrator, um klare und prägnante Erklärungen zu liefern, und machen Sie Ihre Tutorials sowohl informativ als auch visuell ansprechend.
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Bewertungen

Wie man einen Videoersteller für Projektdurchläufe verwendet

Erstellen Sie mit Leichtigkeit ansprechende und informative Projekt-Durchlauf-Videos mit den leistungsstarken Werkzeugen von HeyGen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, ein klares und prägnantes Skript für Ihren Projekt-Rundgang zu entwerfen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihr Skript nahtlos in ein Videoformat zu überführen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv vermittelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen in HeyGen, um Ihrem Projekt-Rundgang ein professionelles Aussehen zu verleihen. Diese Vorlagen sind so gestaltet, dass sie Ihren Inhalt aufwerten und visuell ansprechend machen.
3
Step 3
Voiceovers und Untertitel hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Sprachaufnahmen mit dem KI-Sprachgenerator von HeyGen hinzufügen. Sie können auch Untertitel einfügen, um Ihren Inhalt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Format und teilen Sie es auf Ihren bevorzugten Plattformen. HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Kreative mit seinem Projekt-Durchlauf-Videomacher, nahtlose Erklärungsvideoerstellung und Tutorialvideoproduktion mit intuitiven Videovorlagen und fortschrittlichen Bildschirmaufnahmewerkzeugen anzubieten.

Erstelle mehr Kurse und erreiche Lernende

Expand your educational reach by producing more courses with HeyGen's efficient video creation tools.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung eines Projekt-Durchlauf-Videos unterstützen?

HeyGen bietet einen umfassenden Videoersteller für Projektdurchläufe, der KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, sodass Sie mühelos ansprechende und informative Videos erstellen können.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Erklärvideos?

Der Erklärvideo-Ersteller von HeyGen umfasst anpassbare Vorlagen, von KI generierte Sprachausgaben und Markenkontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos sowohl professionell sind als auch Ihrer Markenstrategie entsprechen.

Kann HeyGen die Erstellung von Lehrvideos mit Untertiteln verbessern?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von Tutorial-Videos, indem es die automatische Generierung von Untertiteln bietet, wodurch Ihr Inhalt zugänglich und für alle Zuschauer leicht zu verfolgen ist.

Warum sollte man sich für HeyGen für die Produktion von Social-Media-Videos entscheiden?

HeyGen ist ideal für Social-Media-Videos, bietet Drag-and-Drop-Werkzeuge und eine Medienbibliothek, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

