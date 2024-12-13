Projekt-Erklärvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Produzieren Sie schneller ansprechende animierte Videos und Produktdemos mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und Projektmanager richtet und zeigt, wie HeyGen den Workflow zur Erstellung eines Projekt-Erklärvideos vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Grafiken, während das Audio eine klare, autoritative Stimme bietet. Heben Sie HeyGens Fähigkeit hervor, Text in Video aus einem Skript zu verwandeln, um Ideen schnell in polierte Inhalte umzuwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Produkt-Demovideo vor, das für Marketingteams entwickelt wurde, die neue Funktionen mit einem ansprechenden Flair präsentieren möchten. Dieses Video sollte einen vielfältigen AI-Avatar zeigen, der dynamisch mit Produktscreens interagiert und einen freundlichen und informativen Audiostil verwendet. Die visuelle Präsentation sollte modern und lebendig sein und zeigen, wie HeyGens AI-Avatare Produktdemos zum Leben erwecken und potenzielle Kunden fesseln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich an HR-Abteilungen und Pädagogen richtet und die Effizienz bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder beim Unterrichten komplexer Themen veranschaulicht. Verwenden Sie einen strukturierten und informativen visuellen Stil und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu starten. Das Audio sollte ruhig und erklärend sein und diese vorgefertigten Layouts optimal nutzen, um professionelle und konsistente Schulungsvideos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Online-Marketer, die ihre KI-gestützte Videoproduktion aufwerten möchten. Der visuelle Ansatz sollte schnelllebig und grafisch reichhaltig sein, mit schnellen Übergängen und On-Screen-Text. Das Audio bietet eine lebhafte, energetische Voiceover-Generierung, die HeyGens Fähigkeit betont, einfachen Text in dynamische Erklärvideos zu verwandeln, die sofort Aufmerksamkeit erregen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Projekt-Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos mit KI, die komplexe Projektideen in klare, ansprechende visuelle Geschichten verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Projekt-Erklärvideo-Skripts oder wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an professionell gestalteten "Videovorlagen". Nutzen Sie Text-in-Video aus einem Skript, um sofort Szenen aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen geeigneten "AI-Avatar" aus unserer umfangreichen Bibliothek auswählen, um Ihr Erklärvideo zu erzählen. Kombinieren Sie ihn mit einem AI-Voice-Generator für ein natürliches und ansprechendes Voiceover, das Ihre Projektdetails klar artikuliert.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Ihr Projekt zu veranschaulichen. Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite, indem Sie unsere Tools verwenden, um "Text und Untertitel hinzuzufügen", und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Erklärvideo
Sobald Ihr Projekt-Erklärvideo fertig ist, verwenden Sie unsere Funktion zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. "Laden Sie Ihr Video herunter und teilen" Sie es mit Ihrem Publikum, um Ihre Projektvision effektiv zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsstorys präsentieren

.

Heben Sie erfolgreiche Projektergebnisse und Kundenreisen mit überzeugenden AI-generierten Videos hervor.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-gestützte Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln und den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren. Diese KI-gestützte Videoplattform ermöglicht es Benutzern, ansprechende Inhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

Kann ich Videos mit HeyGens Tools einfach anpassen?

Ja, HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Anpassung einfach macht. Sie können Ihre Videos mit verschiedenen Videovorlagen personalisieren, Branding-Elemente hinzufügen und kostenlose Stock-Videos einfügen, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen.

Welche Voiceover- und Barrierefreiheitsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Voice-Generator, um vielfältige Voiceovers direkt aus Text für Ihre Videos zu erstellen. Zusätzlich können Sie einfach Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich und professionell sind.

Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Videos exportieren und teilen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertigen Videos als hochwertige HD-MP4s herunterzuladen. Sie können auch die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen nutzen, um Ihre Inhalte einfach in sozialen Medien und anderen Marketingkanälen zu teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo