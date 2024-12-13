Projekt-Erklärvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos
Produzieren Sie schneller ansprechende animierte Videos und Produktdemos mit realistischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Produkt-Demovideo vor, das für Marketingteams entwickelt wurde, die neue Funktionen mit einem ansprechenden Flair präsentieren möchten. Dieses Video sollte einen vielfältigen AI-Avatar zeigen, der dynamisch mit Produktscreens interagiert und einen freundlichen und informativen Audiostil verwendet. Die visuelle Präsentation sollte modern und lebendig sein und zeigen, wie HeyGens AI-Avatare Produktdemos zum Leben erwecken und potenzielle Kunden fesseln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich an HR-Abteilungen und Pädagogen richtet und die Effizienz bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder beim Unterrichten komplexer Themen veranschaulicht. Verwenden Sie einen strukturierten und informativen visuellen Stil und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu starten. Das Audio sollte ruhig und erklärend sein und diese vorgefertigten Layouts optimal nutzen, um professionelle und konsistente Schulungsvideos zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Online-Marketer, die ihre KI-gestützte Videoproduktion aufwerten möchten. Der visuelle Ansatz sollte schnelllebig und grafisch reichhaltig sein, mit schnellen Übergängen und On-Screen-Text. Das Audio bietet eine lebhafte, energetische Voiceover-Generierung, die HeyGens Fähigkeit betont, einfachen Text in dynamische Erklärvideos zu verwandeln, die sofort Aufmerksamkeit erregen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei Schulungen.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung für interne Projekte oder Schulungsinitiativen mit KI-gestützten Erklärvideos.
Erstellen Sie Bildungsinhalte.
Produzieren Sie eine breitere Palette von Kursen und Bildungsinhalten, um Lernende weltweit zu informieren und zu begeistern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die KI-gestützte Videoproduktion?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln und den gesamten Videoproduktionsprozess zu optimieren. Diese KI-gestützte Videoplattform ermöglicht es Benutzern, ansprechende Inhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.
Kann ich Videos mit HeyGens Tools einfach anpassen?
Ja, HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Anpassung einfach macht. Sie können Ihre Videos mit verschiedenen Videovorlagen personalisieren, Branding-Elemente hinzufügen und kostenlose Stock-Videos einfügen, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen.
Welche Voiceover- und Barrierefreiheitsoptionen bietet HeyGen?
HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Voice-Generator, um vielfältige Voiceovers direkt aus Text für Ihre Videos zu erstellen. Zusätzlich können Sie einfach Untertitel und Bildunterschriften hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich und professionell sind.
Wie kann ich meine mit HeyGen erstellten Videos exportieren und teilen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertigen Videos als hochwertige HD-MP4s herunterzuladen. Sie können auch die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen nutzen, um Ihre Inhalte einfach in sozialen Medien und anderen Marketingkanälen zu teilen.