Für Softwareentwickler und Projektmanager, die neue Funktionen präsentieren müssen, empfiehlt sich eine 1-minütige Demonstration, die sich auf die Erstellung einer klaren "Projekt-Demo-Video-Maker"-Präsentation konzentriert. Visuell sollten elegante Bildschirmaufnahmen mit UI-Highlights und einem präzisen, professionellen Audiostil angestrebt werden. Dieses Video würde die Sprachgenerierung von HeyGen präsentieren, die eine mühelose Erzählung technischer Schritte ermöglicht und eine wirkungsvolle Demo sicherstellt.

