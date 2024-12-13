Bildungsprogramm-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie mühelos Ihre Programmierkonzepte in fesselnde Videolektionen mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulmarketingvideo, um einen neuen Informatikkurs zu bewerben, der sich an potenzielle Schüler und deren Eltern richtet. Das Video sollte einen dynamischen und professionellen visuellen Stil mit modernen Grafiken und Textüberlagerungen haben, begleitet von einer inspirierenden Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Bildungsvideo-Maker-Fähigkeiten, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und einen professionellen AI-Avatar zu zeigen, der einen überzeugenden Aufruf zum Handeln liefert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Lehrer, das einen schnellen Tipp zur effektiven Nutzung einer neuen Klassenraum-App demonstriert. Der visuelle Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit Bildschirmaufnahmen der App in Aktion und Anmerkungen. Eine ruhige, lehrreiche Stimme erklärt die Schritte, und HeyGens automatische Untertitel-/Caption-Funktion sorgt für Barrierefreiheit für alle Lehrer, die diesen Video-Maker für Lehrer nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Informationsvideo, das die umfangreichen Vorteile der Integration von Bildungsinhalten in moderne Lehrmethoden erklärt, das sich an Bildungseinrichtungen und Content-Ersteller richtet. Das visuelle Design sollte ansprechend und informativ sein, indem hochwertiges Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit dynamischem animiertem Text kombiniert wird, begleitet von einem professionellen, artikulierten Voiceover und einem inspirierenden musikalischen Hintergrund, der die Wirkung der Nutzung von Videos im Unterricht betont.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Bildungsprogramm-Video-Maker funktioniert

Ermöglichen Sie Lehrern, mühelos dynamische Bildungsprogrammvideos zu erstellen, um das Lernen und Engagement der Schüler zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Programmierunterrichts-Skripts. Unsere AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in fesselnde Bildungsvideoinhalte und macht die Videoerstellung einfach.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Verbessern Sie Ihre Programmierkonzepte, indem Sie aus vorgefertigten Videovorlagen und Szenen auswählen. Passen Sie Ihr Video mit relevanten Grafiken an, um sicherzustellen, dass Ihre technischen Erklärungen klar und überzeugend sind.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählung hinzu
Erzeugen Sie natürliche, menschlich klingende Voiceovers für Ihre Programmier-Tutorials. Diese Voiceover-Generierungsfunktion stellt sicher, dass Ihre Anweisungen mit Klarheit und Professionalität vermittelt werden, um das Lernen zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihre fertigen Bildungsprogrammvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung in Ihrer Schulgemeinschaft oder auf sozialen Medienplattformen. Liefern Sie effizient hochwertige Videoinhalte an Ihre Schüler.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Bildungsinhalte

Erstellen Sie schnell fesselnde Kurzvideos und Clips für soziale Medien, um Programmierkurse und Bildungsinitiativen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in fesselnde Bildungsvideos zu verwandeln, die AI-Avatare und realistische Voiceovers enthalten. Dies vereinfacht den Videoerstellungsprozess für Lehrer und Institutionen erheblich.

Kann ich das Erscheinungsbild und Branding meiner Bildungsvideos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mit dem Logo, den Farben und spezifischen visuellen Elementen Ihrer Schule anzupassen. Sie können auch verschiedene Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um einzigartige und professionelle Videoinhalte zu erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Bildungsvideos zugänglich und teilbar zu machen?

HeyGen generiert automatisch AI-Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu verbessern. Sie können Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsvideos perfekt für die Verbreitung in Ihrer Schulgemeinschaft und in sozialen Medien optimiert sind.

Wie schnell können Lehrer mit HeyGen hochwertige Lehrvideos produzieren?

Mit HeyGens intuitiver, benutzerfreundlicher Oberfläche und AI-gestützten Text-zu-Video-Funktionen können Lehrer schnell hochwertige Lehrvideos produzieren. Die automatisierte Voiceover-Generierung und die Vorlagenoptionen der Plattform machen die professionelle Videoproduktion effizient und unkompliziert.

