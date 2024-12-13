Programmatic Ad Video Maker: Erstellen Sie AI-Videoanzeigen schnell
Erstellen Sie mühelos personalisierte programmatische Videoanzeigen in großem Maßstab. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript ermöglicht dynamische Anzeigenerstellung und Zielgruppenansprache.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges dynamisches Erklärvideo, das sich an CTOs und Lead-Entwickler richtet und die entscheidenden Vorteile von skalierbarem Rendering für programmatische Werbekampagnen veranschaulicht. Visuell sollten überzeugende Motion Graphics gezeigt werden, die den Datenfluss und nahtlose Backend-Prozesse demonstrieren, verstärkt durch einen ansprechenden AI-Avatar von HeyGen, der eloquent erklärt, wie man Video-Assets dynamisch in großem Maßstab bearbeitet, untermalt von energetischer, professioneller Hintergrundmusik.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Ad Operations Manager und Programmatic Trader, das fortgeschrittene Strategien für Echtzeitgebote und Zielgruppenansprache innerhalb eines programmatischen Werberahmens detailliert beschreibt. Das Video sollte klare Datenvisualisierungen und schnelle Beispiele effektiver Werbekreativen verwenden, präsentiert mit einer selbstbewussten Voiceover-Stimme und unterstützt von HeyGens Untertiteln, um sicherzustellen, dass jede technische Nuance dem Publikum perfekt klar ist.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges prägnantes Demonstrationsvideo für DevOps-Ingenieure und Backend-Entwickler, das die Einfachheit und Effizienz des serverseitigen Renderings für die Videogenerierung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte minimalistisch sein und sich auf intuitive UI/UX für Entwicklerumgebungen konzentrieren, mit einem ruhigen und beruhigenden Audioton, der HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion nutzt, um schnell interne Tool-Demonstrationen zu erstellen und optimierte Workflows für Entwicklerplätze zu präsentieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung in Minuten mit AI-Video.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen schnell mit AI für skalierbare programmatische Kampagnen.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten.
Produzieren Sie ansprechende Videoclips für Social-Media-Werbung, um Reichweite und Interaktion zu optimieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung programmatischer Videoanzeigen?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Erstellung dynamischer Werbekreativen ermöglicht, die für programmatische Werbung unerlässlich sind. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, Anwendungen zu entwickeln, die personalisierte Videoinhalte in großem Maßstab generieren und Ihre Kampagnen optimieren.
Können Entwickler HeyGens AI-Videoerstellung in benutzerdefinierte Anwendungen integrieren?
Absolut, HeyGen bietet robuste API-Funktionen, mit denen Entwickler die AI-Videoerstellung nahtlos in ihre benutzerdefinierten Video-Bearbeitungsanwendungen integrieren können. Dies ermöglicht serverseitiges Rendering und den Aufbau skalierbarer Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind und mit modernen Tech-Stacks wie React oder TypeScript kompatibel sind.
Welche technischen Vorteile bietet HeyGen für die Produktion von Videos in großen Mengen?
HeyGen bietet erhebliche technische Vorteile für die Produktion von Videos in großen Mengen durch sein skalierbares Rendering und AI-gesteuerte Optimierung. Dies gewährleistet eine effiziente Erstellung zahlreicher Werbekreativen und dynamischer Video-Werbeinhalte, maximiert die Ausgabe ohne umfangreiche manuelle Eingriffe.
Welche Art von personalisierten Videoinhalten kann HeyGen für Kampagnen generieren?
HeyGen ermöglicht die Erstellung hochgradig personalisierter Videoinhalte, einschließlich echter MP4-Videos mit lebensechten AI-Avataren und AI-Schauspielern. Diese Fähigkeit ist ideal für vielfältige Werbekreativen und präzise Zielgruppenansprache-Strategien in verschiedenen Videokampagnen.