Professioneller Videomacher für Teams: Erstellen Sie Videos schneller
Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams und erstellen Sie professionelle Marketing- und Schulungsvideos mit einer AI-gestützten Plattform mit anpassbaren Vorlagen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und eine neue Produkteinführung präsentiert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik, um Aufmerksamkeit zu erregen, mit eleganten Textüberlagerungen und schnellen Szenenwechseln. Dieses Stück wird demonstrieren, wie Teams mit HeyGens Vorlagen & Szenen einfach Videos für schnelle Inhaltserstellung und Zusammenarbeit erstellen können.
Entwickeln Sie ein prägnantes 1-minütiges 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Projektmanager, das ein vierteljährliches Unternehmensupdate ankündigt. Der visuelle Stil sollte poliert und informativ sein, mit einer professionellen AI-Stimme, die wichtige Kennzahlen erklärt, verstärkt durch klare Untertitel für Barrierefreiheit, alles vor einem Unternehmenshintergrund. Dieses Video zeigt, wie HeyGens Sprachüberlagerung und Untertitel-/Beschriftungsfunktionen die Klarheit eines professionellen Videomachers für Teams verbessern.
Produzieren Sie ein ausführliches 2-minütiges technisches Erklärvideo, das sich an Produktmanager und Unternehmensgruppen richtet und den Einrichtungsprozess einer neuen Softwareintegration detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte präzise und tutorialartig sein, komplexe Schritte mit einer autoritativen AI-Stimme demonstrieren. Dieses Video wird HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion effektiv nutzen, um Erklärungen zu vereinfachen und sicherzustellen, dass eine AI-gestützte Plattform konsistente Nachrichten liefert und Arbeitsabläufe optimiert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit AI, um Ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen und zu konvertieren.
Verbessern Sie Teamtraining & Engagement.
Verbessern Sie Lernergebnisse und -bindung in Ihrem Team, indem Sie ansprechende und interaktive Schulungsvideos mit AI entwickeln.
Häufig Gestellte Fragen
Was macht HeyGen zu einem effektiven professionellen Videomacher für Teams?
HeyGen ist eine AI-gestützte Plattform, die als professioneller Videomacher für Teams konzipiert ist und fortschrittliche AI-Avatar-Technologie zur Videoproduktion nutzt. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht den gesamten Prozess und ermöglicht eine effiziente und qualitativ hochwertige Videoproduktion.
Welche technischen Funktionen unterstützen die Markenkonsistenz in HeyGen?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und Marken-Kits, die es Teams ermöglichen, eine konsistente visuelle Identität über alle Videos hinweg zu wahren. Dies fördert nahtlose Zusammenarbeit und optimiert Arbeitsabläufe für eine kohärente Inhaltserstellung.
Kann HeyGen AI-Text-zu-Sprache und automatische Untertitel für Videos generieren?
Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche AI-Text-zu-Sprache-Funktionen, um natürlich klingende Sprachüberlagerungen zu erzeugen und automatisch Untertitel hinzuzufügen, was die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre hochwertigen Videos verbessert. Diese integrierte Videoeditor-Funktionalität sorgt für ein poliertes Endprodukt.
Wie erleichtert HeyGen die Zusammenarbeit im Team bei Videoprojekten?
HeyGen ist für Teams konzipiert und bietet eine kollaborative Umgebung, in der mehrere Benutzer an Videoprojekten arbeiten können. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und geteilte Arbeitsbereiche optimieren Arbeitsabläufe und gewährleisten eine effiziente Inhaltserstellung und -überprüfung.