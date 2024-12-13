Entwickeln Sie eine 30-sekündige, energiegeladene Social-Media-Werbung, die sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Online-Präsenz stärken möchten. Dieses Video sollte lebendige Visuals und einen schnellen, modernen Pop-Soundtrack enthalten, der zeigt, wie ein Online-Video-Maker die Erstellung überzeugender Social-Media-Videos vereinfachen kann. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit, indem Sie auf HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" hinweisen, um schnell loszulegen.

