Professioneller Video-Maker: Erstellen Sie Inhalte in Studioqualität

Erstellen Sie professionelle Videos mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit, indem Sie intelligente Text-zu-Video-Technologie aus Skripten nutzen.

Entwickeln Sie eine 30-sekündige, energiegeladene Social-Media-Werbung, die sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Online-Präsenz stärken möchten. Dieses Video sollte lebendige Visuals und einen schnellen, modernen Pop-Soundtrack enthalten, der zeigt, wie ein Online-Video-Maker die Erstellung überzeugender Social-Media-Videos vereinfachen kann. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit, indem Sie auf HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" hinweisen, um schnell loszulegen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein professionelles 45-sekündiges Einführungsvideo, das sich an Marketingfachleute richtet, die ihr Markenstorytelling verbessern möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und geschäftlich sein, mit einem anspruchsvollen, inspirierenden Hintergrundsound. Zeigen Sie, wie HeyGen Benutzer befähigt, ein wahrer professioneller Video-Maker für wirkungsvolle Marketingvideos zu sein, indem "AI-Avatare" genutzt werden, um wichtige Botschaften mit menschlicher Note zu übermitteln und Zeit sowie Ressourcen zu sparen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Erklärvideo, das für angehende Content-Ersteller und YouTuber gedacht ist, die mühelos Videos für ihre Kanäle erstellen möchten. Die Ästhetik des Videos sollte freundlich und zugänglich sein, begleitet von einer klaren, enthusiastischen Erzählung. Demonstrieren Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung"-Funktion eine nahtlose Audioproduktion ermöglicht, sodass hochwertige YouTube-Videos ohne ein Aufnahmestudio erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine prägnante 30-sekündige Anleitung vor, die sich an Pädagogen oder Unternehmensschulungen richtet, die komplexe Themen vereinfachen müssen. Dieses Video sollte einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit einem ruhigen, informativen Hintergrundtrack verwenden, der sich auf effektive Videobearbeitung für klarere Kommunikation konzentriert. Heben Sie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion hervor, um sicherzustellen, dass alle Inhalte zugänglich und leicht verständlich sind, insbesondere für die Erstellung von Untertiteln für Lehrmaterial.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein professioneller Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende, hochwertige Videos mit leistungsstarken Tools und AI-gesteuerten Funktionen, die für jeden Ersteller entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, um Ihr Projekt zu starten und von Anfang an ein poliertes Aussehen zu gewährleisten, indem Sie unsere Vorlagen & Szenen nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Ziehen Sie einfach Ihr eigenes Filmmaterial, Bilder und Audio per Drag & Drop oder nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um perfekte Assets für Ihre Geschichte zu finden.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Erzählungen
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Voiceovers, indem Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, die Text in Sprache in eine natürlich klingende Erzählung verwandelt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Projekt mit ultraschnellem Rendering und exportieren Sie es mit unserer Größenanpassung & Exporte, optimiert für jede Plattform und jedes Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie AI-gestützte Schulungen & Lernen

Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung, indem Sie interaktive, AI-gesteuerte Schulungsvideos und Bildungsinhalte für verschiedene Plattformen erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den kreativen Prozess für die Erstellung professioneller Videos?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es seine AI-Video-Maker-Fähigkeiten mit intuitiven Vorlagen und fortschrittlichen AI-Avataren nutzt. Die Drag-and-Drop-Oberfläche dieses Online-Video-Makers vereinfacht den kreativen Prozess erheblich, sodass jeder schnell hochwertige Videoinhalte produzieren kann.

Kann HeyGen mir helfen, Untertitel und Voiceovers für meine Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI für nahtlose Videobearbeitung, indem es automatisch präzise Untertitel und realistische Voiceovers aus Ihren Skripten mit seiner Text-zu-Sprache-Funktionalität generiert. Diese Funktion rationalisiert die Inhaltsproduktion und macht Ihre Videos zugänglicher und ansprechender für verschiedene Plattformen wie YouTube-Videos oder Marketingvideos.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen für soziale Medien und Marketing erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Online-Video-Maker, der sich perfekt für die Erstellung ansprechender Social-Media-Videos, wirkungsvoller YouTube-Videos und kraftvoller Marketingvideos eignet. Sie können seine umfangreiche Stock-Content-Bibliothek und anpassbare Videovorlagen nutzen, um vielfältige Inhalte für jede Plattform zu produzieren und sicherzustellen, dass Sie Videos erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Bietet HeyGen Funktionen, um die Markenkonsistenz in meinen Videos zu wahren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten problemlos in all Ihre professionellen Video-Maker-Projekte zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität in all Ihren visuellen Inhalten und hebt Ihre Videobearbeitung und die gesamte Markenpräsentation hervor.

