Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer vor, das eine neue Softwarefunktion mit einem modernen und lebendigen visuellen Stil präsentiert. Dieses Video sollte einen ansprechenden AI-Avatar nutzen, um eine freundliche, optimistische Stimme zu liefern, die die Benutzerfreundlichkeit von Marketingvideos hervorhebt, die mit einem professionellen Videogenerator erstellt wurden.

Video Generieren