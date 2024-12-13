Professioneller Videogenerator: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit AI

Verwandeln Sie Text mühelos in hochwertige Werbevideos mit unserer AI-gestützten Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und steigern Sie Ihre Marketingwirkung.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer vor, das eine neue Softwarefunktion mit einem modernen und lebendigen visuellen Stil präsentiert. Dieses Video sollte einen ansprechenden AI-Avatar nutzen, um eine freundliche, optimistische Stimme zu liefern, die die Benutzerfreundlichkeit von Marketingvideos hervorhebt, die mit einem professionellen Videogenerator erstellt wurden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Technikbegeisterte wird ein 60-sekündiges Erklärvideo benötigt, um ein komplexes AI-Konzept in verständliche Segmente zu zerlegen, mit einem sauberen, infografikbasierten visuellen Ästhetik. Der Inhalt wird aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Generator erstellt, um klare Untertitel für eine optimale Videoqualität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches, auffälliges 15-sekündiges Social-Media-Video für Markenanhänger, das einen schnellen Tipp oder ein Update ankündigt, perfekt für Kurzform-Inhalte. Nutzen Sie HeyGens AI-gestützte Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um hohe kreative Kontrolle mit einem trendigen Audio-Hintergrund zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Tutorial-Video für neue Benutzer, die eine bestimmte Softwarefunktion erlernen, und präsentieren Sie Informationen mit einem klaren, schrittweisen visuellen Stil, der Screencast-ähnliche Elemente enthält. HeyGens Sprachgenerierung bietet eine ruhige, lehrreiche Erzählung, die eine professionelle Videogenerator-Qualität mit geeigneter Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für verschiedene Plattformen gewährleistet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie professionelle Videogeneratoren funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in atemberaubende, hochwertige Videos mit fortschrittlicher AI und optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess für maximale Wirkung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus Skripten wird dies nutzen, um den grundlegenden Inhalt für Ihr Video zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren und eine dynamische und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Stimme und Marke
Erzeugen Sie natürlich klingende Sprachaufnahmen und wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um Konsistenz zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Produktion, indem Sie das optimale Seitenverhältnis wählen und Ihr fertiges, professionelles Video für jede Plattform exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um Kundenreferenzen effektiv zu präsentieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende und professionelle Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Werbevideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie AI-gestützte Vorlagen, erweiterte kreative Kontrolle und realistische AI-Avatare, um hochwertige Videoausgaben zu produzieren, die Ihr Publikum fesseln.

Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, darunter realistische digitale Avatare und animierte Charaktere, um Ihre Videoinhalte zu personalisieren. Diese AI-Avatare können nahtlos in Ihre Skripte integriert werden, um dynamische und ansprechende Präsentationen zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, indem es Text mit AI in Videos umwandelt und automatisch Sprachaufnahmen und Untertitel generiert. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videoausgaben effizient zu produzieren und Ihre Produktionszeit erheblich zu verkürzen.

Kann ich das visuelle Erscheinungsbild meiner Marke innerhalb von HeyGens generativem AI-Videotool anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Logos, Markenfarben und benutzerdefinierte Medien zu integrieren, um ein konsistentes visuelles Erscheinungsbild zu bewahren. Dies stellt sicher, dass jedes von Ihnen erstellte Video Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.

