Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges professionelles Tutorial-Video für angehende Online-Kurs-Ersteller und Kleinunternehmer, das zeigt, wie einfach sie polierte "How-to-Videos" ohne komplexe Software produzieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit hellen, einladenden Farben und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Heben Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen hervor, um den mühelosen Workflow von der Idee zum fertigen Produkt zu demonstrieren.

